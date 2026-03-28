AS Rom hat Interesse an BVB-Profi Brandt

Man verspielt halt jedes Vertrauen auch am Aktienmarkt, wenn man seine Strategie im Zickzack-Kurs immer wieder komplett ändert.

Es ist noch nicht so lange her, da erklärte die Geschäftsführung Medienwirksam, dass es bei Borussia Dortmund zukünftig keine Ausstiegsklauseln mehr geben würde.

Seit einiger Zeit werden diese nun aber wieder angewendet.

Bei Schlotterbeck, falls es dazu kommen sollte wird keinerlei Ruhe einkehren.

Immer wird es um die Klausel Gerüchte und Medienberichte geben, weil jeder englische Verein diese aus der Portokasse bezahlen kann.

Wenn es dann sportlich oder wirtschaftlich nicht so läuft, muss es eine Kapitalerhöhung beim BVB richten wie schon so oft seit dem Börsengang.

Jetzt ist man aber mittlerweile in der prekären Lage, dass man kein Festgeld Konto mehr hat, sondern hohe Nettoverschuldung.

Eine gute sportliche Saison wie in diesem Jahr führt direkt zu einer deftigen Gewinnwarnung.

Was der Aktienmarkt aus dem ganzen macht sehen wir ja gerade.

Die BVB Aktie ist mit der nicht vorhanden Strategie zumindest nachhaltig eine schwarze Null zu erwirtschaften kein Investment mehr wert.