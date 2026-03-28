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    'Gazzetta dello Sport'

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    AS Rom hat Interesse an BVB-Profi Brandt

    Für Sie zusammengefasst
    • AS Roma interessiert an Julian Brandt vom BVB
    • Kontakte zwischen Brandts Umfeld und AS Roma
    • Brandt verlässt Dortmund ablösefrei nach Saison
    'Gazzetta dello Sport' - AS Rom hat Interesse an BVB-Profi Brandt
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Fußballclub AS Rom hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund . Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat die Roma den Offensivspieler für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Zwischen dem Umfeld des 29-Jährigen und dem Serie-A-Verein habe es schon Kontakte gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.

    Brandt spielt seit 2019 bei Borussia Dortmund. Nach dieser Saison wird er den BVB jedoch ablösefrei verlassen. Die Roma könnten diesen Sommer mehrere Spieler verlassen, womöglich auch Paulo Dybala (32). Brandts Weggang aus Dortmund könnte dem italienischen Club damit gelegen kommen. Dem Bericht der Zeitung zufolge wäre Brandt ein passender Ersatz für Dybala.

    Brandt hat sein bislang letztes von 48 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft im November 2024 absolviert./rme/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 2,98 auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 328,98 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +67,79 %/+67,79 % bedeutet.




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