'Gazzetta dello Sport'
AS Rom hat Interesse an BVB-Profi Brandt
- AS Roma interessiert an Julian Brandt vom BVB
- Kontakte zwischen Brandts Umfeld und AS Roma
- Brandt verlässt Dortmund ablösefrei nach Saison
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Fußballclub AS Rom hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund . Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat die Roma den Offensivspieler für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Zwischen dem Umfeld des 29-Jährigen und dem Serie-A-Verein habe es schon Kontakte gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.
Brandt spielt seit 2019 bei Borussia Dortmund. Nach dieser Saison wird er den BVB jedoch ablösefrei verlassen. Die Roma könnten diesen Sommer mehrere Spieler verlassen, womöglich auch Paulo Dybala (32). Brandts Weggang aus Dortmund könnte dem italienischen Club damit gelegen kommen. Dem Bericht der Zeitung zufolge wäre Brandt ein passender Ersatz für Dybala.
Brandt hat sein bislang letztes von 48 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft im November 2024 absolviert./rme/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 2,98 auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 328,98 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +67,79 %/+67,79 % bedeutet.
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Man verspielt halt jedes Vertrauen auch am Aktienmarkt, wenn man seine Strategie im Zickzack-Kurs immer wieder komplett ändert.
Es ist noch nicht so lange her, da erklärte die Geschäftsführung Medienwirksam, dass es bei Borussia Dortmund zukünftig keine Ausstiegsklauseln mehr geben würde.
Seit einiger Zeit werden diese nun aber wieder angewendet.
Bei Schlotterbeck, falls es dazu kommen sollte wird keinerlei Ruhe einkehren.
Immer wird es um die Klausel Gerüchte und Medienberichte geben, weil jeder englische Verein diese aus der Portokasse bezahlen kann.
Wenn es dann sportlich oder wirtschaftlich nicht so läuft, muss es eine Kapitalerhöhung beim BVB richten wie schon so oft seit dem Börsengang.
Jetzt ist man aber mittlerweile in der prekären Lage, dass man kein Festgeld Konto mehr hat, sondern hohe Nettoverschuldung.
Eine gute sportliche Saison wie in diesem Jahr führt direkt zu einer deftigen Gewinnwarnung.
Was der Aktienmarkt aus dem ganzen macht sehen wir ja gerade.
Der Vorsprung vom BVB ggü quasi allen Vereinen hinter Bayern hat sich extrem erhöht
- Frankfurt
- RB Leipzig
die müssen Spieler verkaufen, auch wenn sie die CL schaffen sollten, deren Bilanzen sehen katastrophal aus, es drohen Sanktionen wg Verstössen financial fairplay:
- Hoffenheim
Hopp hat extrem massiv investiert, jedes Jahr. Bei Qualifikation zu internationalen Wettbewerben drohen Sanktionen seitens der UEFA. Hoffenheim wird also wie immer in so einer Situation die besten Spieler verkaufen müssen und hätte dann anschließend eine Mehrbelastung aus internationalen Spielen.
- Leverkusen
bei Leverkusen droht das Verpassen der CL, eine totale Katastrophe, nachdem sie knapp 200 Mio in den Kader investiert haben. In vier Jahren zweimal die CL verpasst? Ist völlig absurd, wie schnell Simon Rolfes seine Jahrhundert Mannschaft fast komplett verkauft hat, ein extremer Fehler.