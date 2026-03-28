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    XXL-Fertigteile

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    Autobahnbrücke entsteht in Rekordtempo

    Für Sie zusammengefasst
    • Größte Fertigteile 40 m und 121 t an A516
    • Bauzeit sieben Monate statt etwa zwei Jahre
    • An Böschungen werden 3D-gedruckte Treppen verbaut
    XXL-Fertigteile - Autobahnbrücke entsteht in Rekordtempo
    Foto: Siarhei - 356130783

    OBERHAUSEN (dpa-AFX) - Rund 40 Meter lang und 121 Tonnen schwer: An der A516 in Oberhausen sind die größten je an einer Autobahnbrücke verwendeten Fertigteile montiert worden. Bislang seien beim Brückenbau in Deutschland nur Einzelteile bis zu einer Länge von 35 Metern zugelassen gewesen, teilte die Autobahn Gesellschaft des Bundes mit. Die Brücke der A516 sei die erste bundesweit, bei der die neuen XXL-Teile zum Einsatz kommen. Das Verfahren soll den Bau neuer Brücken deutlich schneller machen.

    Schon seit Anfang der Woche wurden an der A516-Brücke in Oberhausen große Fertigteile zusammengesetzt. Doch die größten, 40 Meter langen Elemente kamen ganz am Schluss. Mit Schwertransportern wurden sie aus einem Betonwerk an die Baustelle gebracht. Dabei sorgte ein Unfall auf der A2 noch für Verzögerungen. Schließlich haben zwei Spezialkräne die Fertigteile in die Höhe gehoben, wo sie dann mit der restlichen Brücke verbunden wurden.

    Durch das neue Verfahren mit großen Fertigteilen sei es möglich, die Bauzeit von Brücken deutlich zu verkürzen, betonte die Autobahn-Gesellschaft. Nach nur sieben Monaten soll die 120 Meter lange Brücke fertig sein - mit herkömmlichen Methoden hätte es rund zwei Jahre gedauert.

    Außerdem sollen Brücken aus weniger Einzelteilen länger halten. Schließlich gebe es weniger Fugen, an denen Wasser in die Bausubstanz eindringen könne, erläuterte eine Sprecherin. "Das Verfahren zahlt sich vor allem in dicht besiedelten Räumen wie dem Ruhrgebiet aus - denn eine verkürzte Bauzeit bedeutet weniger Staus, geringere CO2-Emissionen und geringere volkswirtschaftliche Belastungen durch Ausfallzeiten", teilte die Autobahn GmbH mit.

    Neben den riesigen Fertigteilen kommt an der Brücke eine weitere moderne Technologie zum Einsatz: An den Böschungen werden Treppen verbaut, die aus einem 3D-Drucker stammen. Die Autobahn-Gesellschaft will so Erfahrungen mit der neuen Technologie für künftige Bauprojekte sammeln.

    Die A516 ist eine der kürzesten Autobahnen in Nordrhein-Westfalen: Auf gerade mal fünf Kilometern verbindet sie das Autobahnkreuz Oberhausen mit der Oberhausener Innenstadt./mhe/DP/zb






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