Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Zhuzhou CRRC Times Electric ist ein führender Anbieter von elektrischen Antriebssystemen für Schienenfahrzeuge, mit starker Marktpräsenz in China und einzigartiger Integration in die CRRC-Gruppe.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Zhuzhou CRRC Times Electric nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Zhuzhou CRRC Times Electric gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +32,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,07 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Zhuzhou CRRC Times Electric investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -16,74 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Zhuzhou CRRC Times Electric verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,73 %.

Mit +4,73 % Dividendenrendite bietet Zhuzhou CRRC Times Electric ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +32,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Zhuzhou CRRC Times Electric für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,73 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,07.

Zhuzhou CRRC Times Electric weißt eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.