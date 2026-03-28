Dividenden im Fokus
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Eine Rendite von +4,73 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Zhuzhou CRRC Times Electric ist ein führender Anbieter von elektrischen Antriebssystemen für Schienenfahrzeuge, mit starker Marktpräsenz in China und einzigartiger Integration in die CRRC-Gruppe.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Zhuzhou CRRC Times Electric nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Zhuzhou CRRC Times Electric gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+32,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,07 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Zhuzhou CRRC Times Electric investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -16,74 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Zhuzhou CRRC Times Electric verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,73 %.
Mit +4,73 % Dividendenrendite bietet Zhuzhou CRRC Times Electric ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +32,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Zhuzhou CRRC Times Electric für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,73 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,07.
Zhuzhou CRRC Times Electric weißt eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Zhuzhou CRRC Times Electric Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.03.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie. Mit einer Performance von -6,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,73 %, eine Investition von etwa 63.425€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|7,042988
|+76,24 %
|+4,73 %
|2024
|3,996276
|+46,53 %
|+3,56 %
|2023
|2,727249
|+18,17 %
|+1,64 %
|2022
|2,307991
|0,00 %
|+1,30 %
Warum Zhuzhou CRRC Times Electric für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,73 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +32,17 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,07
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,20 %
|1 Monat
|-26,27 %
|3 Monate
|-8,56 %
|1 Jahr
|+29,80 %
Informationen zur Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie
Es gibt 98 Mio. Zhuzhou CRRC Times Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.
Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie jetzt kaufen?
Ob die Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.