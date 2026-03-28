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    Dividenden im Fokus

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    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Eine Rendite von +4,73 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Dividenden im Fokus - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Zhuzhou CRRC Times Electric ist ein führender Anbieter von elektrischen Antriebssystemen für Schienenfahrzeuge, mit starker Marktpräsenz in China und einzigartiger Integration in die CRRC-Gruppe.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Zhuzhou CRRC Times Electric nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Zhuzhou CRRC Times Electric gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +32,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,07 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Zhuzhou CRRC Times Electric investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -16,74 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Zhuzhou CRRC Times Electric verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,73 %.
    Mit +4,73 % Dividendenrendite bietet Zhuzhou CRRC Times Electric ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +32,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Zhuzhou CRRC Times Electric für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,73 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,07.
    Zhuzhou CRRC Times Electric weißt eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Zhuzhou CRRC Times Electric Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie. Mit einer Performance von -6,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,73 %, eine Investition von etwa 63.425 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 7,042988 +76,24 % +4,73 %
    2024 3,996276 +46,53 % +3,56 %
    2023 2,727249 +18,17 % +1,64 %
    2022 2,307991 0,00 % +1,30 %

    Warum Zhuzhou CRRC Times Electric für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,73 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +32,17 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,07
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Zhuzhou CRRC Times Electric

    -6,39 %
    -14,20 %
    -26,27 %
    -8,56 %
    +29,80 %
    -3,37 %
    -16,74 %
    -27,08 %
    -39,06 %
    ISIN:US98954C1036WKN:A3C2CK

    Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,20 %
    1 Monat -26,27 %
    3 Monate -8,56 %
    1 Jahr +29,80 %

    Informationen zur Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie

    Es gibt 98 Mio. Zhuzhou CRRC Times Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd. € wert.

    Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zhuzhou CRRC Times Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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