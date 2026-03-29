Wir reden, China liefert – deshalb hängt Europa zurück

Die entscheidende Frage lautet: Ist Europa wirklich abgehängt – oder kann der Kontinent noch aufholen?

In dieser Deep-Dive-Folge von Börse, Baby! sprechen wir mit China-Experte Felix Lee darüber, warum China in vielen Schlüsselindustrien aktuell schneller vorankommt, die Europa noch nicht einmal definiert hat.

Unser Gast Felix Lee zeigt außerdem konkrete Auswege auf: Welche Stärken Europa noch hat, welche politischen und wirtschaftlichen Hebel jetzt entscheidend sind und wie sich Unternehmen und Investoren in dieser neuen globalen Realität positionieren können.

Eines ist klar: China ist zwar für Deutschland als Handelspartner äußerst wichtig, doch auch wir haben eine immense Bedeutung für Absatzmarkt und Innovationslabor für China. Und das gibt Deutschland und Europa eigentlich eine sehr gute Verhandlungsposition. Warum wird diese nicht genutzt?

"Wir sind Opfer, solange wir zulassen, zu Opfern gemacht zu werden", sagt Lee.

Wir werfen auch einen Blick auf das Schicksal der deutschen Automobilindustrie und anderer Exportbranchen, die den Anschluss an die chinesische Elektro-Dominanz zu verlieren droht.

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Im dritten Teil unseres China-Dreiteilers am nächsten Samstag schauen wir uns an, ob China auch Innovation kann oder nur kopiert. Bleibt dran und hört rein!

Wie konnte es dazu kommen, dass Zukunftstechnologien heute nicht mehr aus Deutschlands sondern aus China kommen, und kann sich das auch wieder ändern? Jetzt in die neue Folge "Börse, Baby!" reinhören, zum Beispiel auf: