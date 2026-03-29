    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Börse, Baby!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wir reden, China liefert – deshalb hängt Europa zurück

    Das Reich der Mitte baut Fabriken, sichert Rohstoffe und dominiert immer mehr Zukunftsindustrien. Hat sich das Kräfteverhältnis zwischen China und Europa bereits dauerhaft verschoben?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Wir reden, China liefert – deshalb hängt Europa zurück
    Foto: wO-DALL·E

    In dieser Deep-Dive-Folge von Börse, Baby! sprechen wir mit China-Experte Felix Lee darüber, warum China in vielen Schlüsselindustrien aktuell schneller vorankommt, die Europa noch nicht einmal definiert hat.

    Die entscheidende Frage lautet: Ist Europa wirklich abgehängt – oder kann der Kontinent noch aufholen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    19.048,99€
    Basispreis
    30,57
    Ask
    × 7,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.413,51€
    Basispreis
    33,36
    Ask
    × 6,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unser Gast Felix Lee zeigt außerdem konkrete Auswege auf: Welche Stärken Europa noch hat, welche politischen und wirtschaftlichen Hebel jetzt entscheidend sind und wie sich Unternehmen und Investoren in dieser neuen globalen Realität positionieren können.

    Eines ist klar: China ist zwar für Deutschland als Handelspartner äußerst wichtig, doch auch wir haben eine immense Bedeutung für Absatzmarkt und Innovationslabor für China. Und das gibt Deutschland und Europa eigentlich eine sehr gute Verhandlungsposition. Warum wird diese nicht genutzt?

    "Wir sind Opfer, solange wir zulassen, zu Opfern gemacht zu werden", sagt Lee.

    Wir werfen auch einen Blick auf das Schicksal der deutschen Automobilindustrie und anderer Exportbranchen, die den Anschluss an die chinesische Elektro-Dominanz zu verlieren droht.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Im dritten Teil unseres China-Dreiteilers am nächsten Samstag schauen wir uns an, ob China auch Innovation kann oder nur kopiert. Bleibt dran und hört rein!

    Wie konnte es dazu kommen, dass Zukunftstechnologien heute nicht mehr aus Deutschlands sondern aus China kommen, und kann sich das auch wieder ändern? Jetzt in die neue Folge "Börse, Baby!" reinhören, zum Beispiel auf:

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Wir reden, China liefert – deshalb hängt Europa zurück Das Reich der Mitte baut Fabriken, sichert Rohstoffe und dominiert immer mehr Zukunftsindustrien. Hat sich das Kräfteverhältnis zwischen China und Europa bereits dauerhaft verschoben?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     