Warum JOST-Aktionäre die Kursschwäche nicht fürchten müssen

Umso überraschender kommt für viele Anleger der deutliche Kursverlust der vergangenen Wochen. Neun Prozent Kursverlust an einem einzigen Handelstag – das ist eine ungewöhnlich heftige Reaktion auf Zahlen, die eigentlich solide ausgefallen sind. JOST hat in dieser Woche seine endgültigen Jahreszahlen für 2025 vorgelegt und dabei eine für Anleger irritierend breite Prognose für das laufende Jahr mitgegeben. Der Umsatz soll 2026 im einstelligen Prozentbereich wachsen – die Spanne reicht von einem bis neun Prozent, was einem Erlösrahmen von rund 1,55 bis 1,67 Milliarden Euro entspricht. Beim bereinigten Betriebsergebnis rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg von fünf bis neun Prozent auf 152 bis 158 Millionen Euro.

JOST ist kein gewöhnlicher Industriezulieferer. Das im hessischen Neu-Isenburg beheimatete Unternehmen hält global rund 60 Prozent Marktanteil im Segment Sattelkupplungen und Stützwinden für Lkw und Trailer – mehr als doppelt so viel wie der nächste Wettbewerber. Hinzu kommen starke Positionen im Agrarmarkt, wo JOST nach der Übernahme des niederländischen Hydraulikherstellers Hyva Anfang 2025 zum Marktführer für Frontlader und Fronthydraulikzylinder aufgestiegen ist. Rund 29 Prozent der Erlöse entfallen auf das margenstarke Aftermarket-Geschäft – ein Puffer, der das Unternehmen konjunkturresistenter macht als klassische OEM-Zulieferer.

Hinter dieser Vorsicht steckt ein geopolitischer Schatten: Der anhaltende Iran-Konflikt macht verlässliche Marktschätzungen derzeit kaum möglich. JOST-Chef Joachim Dürr betonte auf der Analystenkonferenz dennoch, dass er in jedem der genannten Szenarien eine Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge gegenüber dem 2025er-Wert von 9,5 Prozent erwarte.

Die Berenberg-Analystin Yasmin Steilen wertet den Kursrückgang als Übertreibung und hält am Kursziel von 82 Euro und dem Kaufvotum fest – bei einem aktuellen Kurs von gut 52 Euro ein implizites Aufwärtspotenzial von rund 58 Prozent. Das Kursziels wurde leicht von zuvor 84 Euro angepasst, nachdem die Schätzungen im Zuge der finalen 2025er-Zahlen und der im Februar vollzogenen Kapitalerhöhung um zehn Prozent geringfügig reduziert wurden.

Im Geschäftsjahr 2025 legte der Umsatz um 44 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro zu – maßgeblich durch die Hyva-Konsolidierung. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte auf 145 Millionen Euro. Belastend wirkten Einmaleffekte aus der Akquisition sowie erhöhte Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation, was das ausgewiesene Nettoergebnis auf knapp 8 Millionen Euro drückte.

Für weiteres Kurspotenzial könnten zusätzliche Zukäufe sorgen: Dürr signalisierte, dass die M&A-Pipeline nach der im Februar platzierten Kapitalerhöhung mit rund 93 Millionen Euro Erlös aktiv befüllt werde. Berenberg schätzt, dass erfolgreiche Akquisitionen den Aktienwert um drei bis vier Euro je Anteilsschein steigern könnten.

Gemessen am erwarteten bereinigten Gewinn je Aktie von 5,58 Euro für 2026 wird die JOST-Aktie aktuell mit einem KGV von rund 9 gehandelt – ein Niveau, das angesichts der Marktstellung und der Margenperspektive vergleichsweise günstig erscheint.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



