Dividenden im Fokus
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Farmer Mac ist ein zentraler Akteur im US-Agrarsektor, der durch spezialisierte Finanzlösungen und staatliche Unterstützung eine starke Marktposition hält.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Federal Agricultural Mortgage (C) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Federal Agricultural Mortgage (C) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,24 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+10,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,60 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Federal Agricultural Mortgage (C) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -26,79 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Federal Agricultural Mortgage (C) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,24 %.
Mit +4,24 % Dividendenrendite bietet Federal Agricultural Mortgage (C) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Federal Agricultural Mortgage (C) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,24 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,60.
Federal Agricultural Mortgage (C) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,24 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Federal Agricultural Mortgage (C) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.03.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie. Sie fällt um -2,54 % auf 123,00€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,24 %, eine Investition von etwa 283.019€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|6,40
|+6,67 %
|+4,24 %
|2025
|6,00
|+7,14 %
|+3,18 %
|2024
|5,60
|+27,27 %
|+2,94 %
|2023
|4,40
|+15,79 %
|+2,86 %
|2022
|3,80
|0,00 %
|+3,46 %
Warum Federal Agricultural Mortgage (C) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,24 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +10,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,60
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,32 %
|1 Monat
|-7,80 %
|3 Monate
|-18,44 %
|1 Jahr
|-31,67 %
Informationen zur Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie
Es gibt 9 Mio. Federal Agricultural Mortgage (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. € wert.
Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Federal Agricultural Mortgage (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.