Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Farmer Mac ist ein zentraler Akteur im US-Agrarsektor, der durch spezialisierte Finanzlösungen und staatliche Unterstützung eine starke Marktposition hält.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Federal Agricultural Mortgage (C) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Federal Agricultural Mortgage (C) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,24 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,60 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Federal Agricultural Mortgage (C) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -26,79 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Federal Agricultural Mortgage (C) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,24 %.

Mit +4,24 % Dividendenrendite bietet Federal Agricultural Mortgage (C) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Federal Agricultural Mortgage (C) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,24 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,60.

Federal Agricultural Mortgage (C) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,24 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.