Goldpreis droht Beben: Eine Abweichung könnte für Gold alles ändern

In den letzten Tagen stand vor allem der Anleihemarkt im Fokus. Mit Beginn des Iran-Kriegs Anfang März legten die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen von 4 Prozent auf zuletzt 4,45 Prozent – einem neuen Mehrmonatshoch - zu. Die Entwicklung der Anleiherenditen war bislang ein Spiegelbild der Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Jede Entspannung ließ die Renditen sinken und den Goldpreis durchatmen. Jede Eskalation bewirkte Gegenteiliges. Ähnliches gilt im Übrigen für Silber und Kupfer. Insofern ist es ein interessantes Indiz, dass der Goldpreis am Freitag eine Erholung starten und hierbei wieder auf 4.500 US-Dollar laufen konnte und sich dabei auch gegen anziehende Anleiherenditen (näherten sie wieder der Marke von 4,45 Prozent) durchsetzen konnte. Die Lage scheint sich damit oberflächlich beruhigt zu haben, aber noch ist das Edelmetall nicht über den Berg. Ein Preisbeben droht…

Grundsätzlich gilt es an dieser Stelle, zwischen den kurzfristigen Risiken und den langfristig unverändert exzellenten Perspektiven für den Goldpreis zu unterscheiden.

Bestände der physisch besicherten Gold-ETFs im Fokus

Bereits zum Zeitpunkt des Gold-Kommentars von vor einer Woche verzeichnete der SPDR Gold Shares einen gewissen Aderlass. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs – des SPDR Gold Shares – dient uns an dieser Stelle als einfacher Indikator, um die Stimmung unter Gold-Investoren zu erfassen. Der bereits zuletzt zu beobachten Bestandsabbau setzte sich in den letzten Tagen ungebremst fort und dehnte sich weiter aus. Aktuell haben die Bestände des SPDR Gold Shares das Niveau von vor Weihnachten erreicht und liegen bereits fast 5 Prozent unter dem Niveau von Ende Februar / Anfang März. Die Kaufaktivitäten der physisch besicherten Gold-ETFs waren eine der tragenden Säulen der Goldpreisrallye. Und diese bekommt nunmehr sichtbare Risse.

Wechseln Noten- und Zentralbanken bei Gold auf die Verkäuferseite?

Eine weitere tragende Säule der zurückliegenden Goldpreisrallye waren die Kaufaktivitäten der Noten- und Zentralbanken. Insbesondere die Zentralbanken der sogenannten Schwellenländer griffen in den letzten Monaten und Jahren beherzt zu. Umso hellhöriger wurden die Akteure am Goldmarkt, als nun über Medien bekannt wurde, dass die Türkei plane, ihre Goldreserven einzusetzen, um die ins Schlingern geratene Lira zu stabilisieren. Dabei soll unter anderem ein Teil der türkischen Goldreserven als Sicherheit für Swap-Geschäfte dienen. Diese Meldungen schürten die Nervosität am Goldmarkt weiter. Das Verhalten der Noten- und Zentralbanken gilt es daher, im Auge zu behalten. Die hohen Goldbestände der Noten- und Zentralbanken in Verbindung mit dem noch immer sehr exponierten Goldpreis könnten in verschiedenen Ländern Begehrlichkeiten wecken, um Goldverkäufe zu nutzen, um etwa Haushaltslöcher zu stopfen und andere Schieflagen zu beheben. Man kann es plakativ so formulieren: Sollten die Noten- und Zentralbanken im großen Stil und nachhaltig bei Gold von der Käufer- auf die Verkäuferseite wechseln und somit von ihrem bisherigen Vorgehen abweichen, wäre es wohl für die aktuelle Goldrallye der Todesstoß. Doch soweit ist es noch nicht.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Fazit - Worauf Anleger jetzt bei Gold unbedingt achten sollten

Dax, Dow Jones Ind. und andere Aktienindizes taumeln. Brent Öl und WTI Öl notieren unverändert auf hohen Niveaus. Die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen und Mittleren Osten und damit einhergehend die Sorgen vor noch höheren Ölpreisen befeuern gegenwärtig die Anleiherenditen. Gold und Silber als sichere Häfen werden noch nicht angesteuert. Anleger und Investoren setzen vielmehr auf Liquidität. Der Aderlass der physisch besicherten Gold-ETFs passt da ins Bild. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Positionierung der Noten- und Zentralbanken gelten – bleiben sie auf der Käuferseite und wechseln sie verstärkt auf die Verkäuferseite? Davon könnte das Wohl und Wehe der Goldpreisrallye abhängen.

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt jedoch unverändert: Die Goldrallye ist bei Preisen oberhalb von 4.500 / 4.300 US-Dollar intakt. Eine Schrecksekunde gab es bereits zu überstehen, doch erst bei einem signifikanten Bruch der 4.300 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auch wenn die Grenze des bullischen Szenarios derzeit arg strapaziert wird, ist es noch zu präferieren.

Unter antizyklischen Aspekten könnte zudem ein Blick auf die Produzentenaktien lohnen. Fundamental starke Gold- und Silberproduzenten wurden in den letzten Tagen und Wochen regelrecht nach unten geprügelt. So erlitten beispielsweise Barrick Mining, Newmont Corp. und Agnico Eagle Mines oder aber Pan American und Hecla Mining zum Teil gewaltige Kursverluste. Zuletzt wurde der womöglich fundamental aussichtsreichste Goldproduzent – Agnico Eagle Mines - ausführlicher an dieser Stelle thematisiert.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.