Erste Group, RBI, und Voestalpine mit 8,50% Zinsen und 40% Schutz

Wer den drei Aktien in den nächsten zwei Jahren eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutraut, könnte eine Investition in die neue Österreich Plus-Aktienanleihe 2 der Raiffeisen Bank International in Erwägung ziehen, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 8,50 Prozent abwerfen wird.

Obwohl auch die österreichischen ATX-Werte, die sich zum Jahreswechsel noch im Höhenflug befanden, in den vergangen Wochen kräftig unter Druck geraten sind und nunmehr deutlich unter ihren Höchstständen notieren, befinden sie sich auf Sicht der vergangenen 12 Monate doch noch deutlich im Plus. Während Anleger mit den Bankwerten RBI und Erste Group innerhalb dieses Zeitraumes Kursgewinne im Bereich von 40 Prozent erwirtschaften konnten, befindet sich die Voestalpine-Aktie trotz des massiven Kurseinbruches der vergangenen Wochen noch mit 63 Prozent im Plus.

8,50% Zinsen, 40% Sicherheit, Barrierebeobachtung nur am Laufzeitende

Die Schlusskurse der Erste Group-, der Raiffeisen Bank International- und der Voestalpine-Aktie vom 22.4.26 werden als Startwerte für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse ermittelt. Wird beispielsweise für die Raiffeisen Bank-International-Aktie ein Startwert von 36 Euro festgeschrieben, dann wird sich ein Nennwert der Anleihe von 1.000 Euro auf (1.000:36)=27,77778 Raiffeisen Bank International-Aktien beziehen.

Die jeweiligen Barrieren, die ausschließlich am letzten Bewertungstag, dem 19.4.28, aktiviert sein werden, liegen bei 60 Prozent der Startwerte. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 23.4.27 und am 22.4.28 erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 8,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn die drei Aktienkurse am Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 24.4.28 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen eine Aktie am Bewertungstag ihre Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Wird die Anleihe beispielsweise mittels der Lieferung von Raiffeisen Bank International-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger 27 Aktien zugeteilt und der Gegenwert des Bruchstückanteil wird gutgeschrieben.

Die RBI-8,50% Österreich Plus Aktienanleihe 2, fällig am 24.4.28, ISIN: AT0000A3T3J5, kann noch bis 24.4.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 8,50 Prozent abwerfen, wenn die drei österreichischen Aktien in zwei Jahren nicht mit 40 Prozent im Vergleich zu den am anfänglichen Bewertungstag festgestellten Schlusskursen im Minus notieren.