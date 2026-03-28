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    Irans Präsident droht mit Vergeltungsschlägen

    Für Sie zusammengefasst
    • Peseschkian droht harte Vergeltung gegen Nachbarn
    • Israelische und US-Luftangriffe trafen Stahlwerke
    • Iran greift seit 28 Februar Ziele in Nachbarstaaten
    Irans Präsident droht mit Vergeltungsschlägen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian hat mit harten Vergeltungsschlägen gegen Nachbarländer gedroht, falls die Infrastruktur oder Wirtschaftszentren im Land attackiert werden. In einer "Botschaft an die Länder der Region" schrieb Peseschkian auf der Plattform X: "Wenn ihr Entwicklung und Sicherheit wollt, lasst nicht zu, dass unsere Feinde den Krieg von eurem Boden aus führen."

    Zuvor hatten israelische und US-Luftstreitkräfte laut iranischen Angaben ihre Angriffe auf Stahlwerke sowie Anlagen der Rüstungs- und Energieinfrastruktur in mehreren iranischen Provinzen ausgeweitet.

    Seit Beginn des Krieges am 28. Februar greift der Iran wiederum Ziele in arabischen Nachbarländern an. Die Führung in Teheran begründet dies unter anderem mit der Stationierung von US-Truppen in diesen Ländern./da/DP/stk





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