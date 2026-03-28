Regierung muss Bahn stärker unterstützen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Milliardenverlusts bei der Deutschen Bahn und jahrelangen Sanierungsarbeiten auf der Schiene fordert der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir, die Bundesregierung zu mehr Unterstützung auf. "Bahnchefin (Evelyn) Palla hat den richtigen Kurs eingeschlagen, braucht dafür aber deutlich mehr Rückhalt aus der Bundesregierung", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ohne den Neu- und Ausbau von Gleisen und die klare Unterstützung von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) werde sich an den strukturellen Problemen des bundeseigenen Konzerns nichts ändern, sagte Al-Wazir. "Es ist nicht zu erklären, dass das Sondervermögen nicht komplett zusätzlich für Investitionen genutzt wird. Das muss sich ändern."