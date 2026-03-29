Stabiles Goldförderland, große Ressourcen und ein 60.000-Meter-Bohrprogramm!

- Werbung - Dieser Artikel wird im Auftrag von Newcore Gold Ltd. veröffentlicht! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG hat einen bezahlten, nicht leistungsabhängigen IR-Beratungsvertrag mit Newcore Gold Ltd. · Autor: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29. März 2026, 7:45 Uhr Berlin/Zürich ·

Liebe Leserinnen und Leser,

in einer solchen Marktphase zählt nicht mehr die langfristige Qualität einer Position, sondern vor allem, was sich schnell in Bargeld umwandeln lässt. ‚Margin Calls‘ taten ihr Übriges. Nach dieser recht starken Korrektur dürfte sich Gold jedoch weitgehend stabilisieren, während es den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei rund 4.100 USD testet. Deshalb lohnt es sich nun, Goldminenaktien wieder genauer unter die Lupe zu nehmen. Trotz des massiven Ausverkaufs profitiert der Quartalsdurchschnitt von der extrem starken Performance zu Jahresbeginn. Der durchschnittliche Goldpreis im ersten Quartal 2026 lag zum 23. März 2026 bei etwa 4.845 USD pro Feinunze.

Heute wollen wir uns auf Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) konzentrieren. Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten, voran. Newcore bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihren 13 %igen Anteil am Unternehmen hervorsticht und mit Aktionären auf Linie ist und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distrikt-Ebene. Mit einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung arbeitet das Unternehmen derzeit an der Fertigstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) und setzt sein 60.000 Meter umfassendes Programm zur Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen fort. Newcore Gold wird auf der Rohstoffmesse in Hamburg ausstellen.

Die Projektentwicklung schreitet in Ghana, einem starken Goldstandort, voran!

Newcore Gold (WKN: A2QATA) treibt wie bereits erwähnt sein Goldprojekt Enchi im Südwesten Ghanas voran. Am 5. Februar 2026 gab das Unternehmen eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) in Auftrag, die bis Ende des ersten Halbjahres 2026 abgeschlossen sein soll. Die Studie baut auf der PEA von 2024 auf und umfasst unter anderem zusätzliche Bohrungen über ca. 30.000 m sowie metallurgische, hydrogeologische, geotechnische und umwelttechnische Arbeiten auf PFS-Niveau.

Wichtig zum Kontext: Basierend auf aktuellen metallurgischen Daten verwendet die laufende PFS nicht mehr den bisherigen Heap-Leach-Ansatz, sondern setzt stattdessen ein Standard-Verarbeitungsschema mit Mahlung und Carbon-in-Leach (CIL). Newcore verweist auf Testausbeuten zwischen 89,4 % und 97,7 %, was auf ein Entwicklungsszenario hindeutet, das potenziell wertvoller und technisch robuster ist. Enchi erstreckt sich über 248 km² entlang eines etwa 40 Kilometer langen Abschnitts der Bibiani-Scherzone und liegt auf einem bekannten Goldtrend mit mehreren großen Lagerstätten in der Region.

Quelle: Newcore Gold

Neue Mineralressource stärkt die Grundlage!

Am 18. März 2026 legte Newcore Gold (WKN: A2QATA) eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Enchi vor, mit 1,502 Millionen Unzen Gold in der Kategorie „Indicated“ und 626.000 Unzen Gold in der Kategorie „Inferred“. Im Vergleich zur vorherigen Mineralressourcenschätzung stellt dies einen bedeutenden Fortschritt dar, insbesondere in der höhergradigen Kategorie „Indicated“.

Quelle: Newcore Gold

Besonders spannend: Nur etwa 28.000 Meter des laufenden Programms wurden in die Aktualisierung einbezogen. Ein erheblicher Teil der zusätzlichen Bohrmeter aus dem 60.000 m-Programm wurde daher noch nicht berücksichtigt. Genau dies schafft weiteres Potenzial für ein Ressourcenwachstum – sowohl entlang der bekannten Zonen als auch in der Tiefe.

Newcore legt bei den Bohrungen einen Gang zu!

Am 2. März 2026 meldete Newcore Gold (WKN: A2QATA) Bruttoerlöse in Höhe von rund 10,3 Millionen CAD aus der Ausübung ausstehender Optionsscheine. Nur wenige Tage später, am 12. März, erweiterte das Unternehmen das laufende Bohr -Programm im Enchi-Projekt von den zuvor gemeldeten 45.000 Meter auf 60.000 Meter. Dies ist ein starkes Signal: Kapital ist geflossen und fließt direkt in die Bohrungen, um das Projekt weiter zu entrisiken und aufzuwerten. Der Schwerpunkt der zusätzlichen Bohrungen liegt auf der Ressourcenerweiterung, neuen Entdeckungen entlang eines 40 Kilometer langen Trends sowie auf den hochgradigeren Strukturen in der Tiefe.

CEO Luke Alexander betonte, dass die Erlöse aus den fällig gewordenen Optionsscheinen in Kombination mit den vorhandenen Barmitteln es Newcore ermöglichen werden, die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) bis Ende Juni 2026 voranzutreiben und gleichzeitig das langfristige Wachstumspotenzial von Enchi gezielt weiter zu erkunden.

Von besonderer Bedeutung für Investoren im deutschsprachigen Raum: Newcore Gold wird am 10. und 11. April 2026 auf der Rohstoffmesse Hamburg ausstellen.

Präsenz auf der Rohstoffmesse Hamburg:

Dies ist für Investoren wichtig, da sie so die Möglichkeit haben, Strategie, Fortschritte bei der PFS und das Bohrprogramm direkt mit dem Unternehmen zu besprechen .

Gerade bei Entwicklungsaktien schafft persönliche Sichtbarkeit zusätzliches Vertrauen.

Ghana bleibt ein starkes Verkaufsargument:

Ghanische Regierungsvertreter werben derzeit für ein friedliches und stabiles Umfeld , einen vorhersehbaren regulatorischen Rahmen und flexible steuerliche Bedingungen für Bergbauinvestitionen.

Für Newcore ist dies ein echter Pluspunkt , da Projekte wie Enchi mehrere technische, metallurgische und genehmigungsrechtliche Schritte parallel reibungslos bewältigen müssen.

Mehr Transparenz bei der Lizenzverwaltung:

Die Minerals Commission betont den Ansatz des digitalen Katasters und das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ bei den Mineralrechten.

Dies garantiert zwar keinen Projekterfolg, erhöht jedoch die Transparenz und Vorhersehbarkeit für Entwickler im Land.

Warum dies wichtig ist:

Newcore verbindet somit ein großes Goldprojekt in einer etablierten Goldförderregion mit aktuellen technischen Daten , einer laufenden Vor-Machbarkeitsstudie und einem intensiven Bohrprogramm .

Dies ist die Art von Konstellation, die der Markt bei erfolgreichen Entwicklungsgeschichten in der Regel genau unter die Lupe nimmt.

Genau aus diesem, aber auch noch anderen Gründen verdient Newcore Gold (WKN: A2QATA) nun besondere Aufmerksamkeit, wie Sie u.a. dem folgenden Interview entnehmen können:

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in- ...

Fazit: Substanz, Kapital und Sichtbarkeit kommen zusammen!

Newcore Gold (WKN: A2QATA) vereint derzeit mehrere positive Faktoren: eine deutlich erweiterte Ressource, eine laufende PFS, ein umfangreiches 60.000-Meter-Bohrprogramm und ein Goldprojekt in einem Land, das sich offiziell als stabiles und investorenfreundliches Bergbauumfeld positioniert. Darüber hinaus halten laut Angaben des Unternehmens das Management und der Verwaltungsrat gemeinsam rund 13 % der Aktien – ein starkes Signal für übereinstimmende Interessen.

Die PEA von 2024 liefert zudem weiterhin einen wichtigen Maßstab: Bei einem Goldpreis von 1.850 US-Dollar pro Unze betrug der NPV5% nach Steuern 371 Millionen US-Dollar. Bei 2.350 US-Dollar pro Unze lag er bei 632 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig ist es für ein klares Verständnis wichtig zu beachten, dass diese PEA nach wie vor auf einem Heap-Leach-Szenario basiert, während die laufende PFS nun auf einem Standard-Milling/CIL-Konzept basiert. Unserer Ansicht nach ist es genau diese Kombination, die das Projekt so spannend macht: Enchi ist kein spekulatives Unterfangen, sondern ein etablierter Goldentwickler mit wachsender technischer Tiefe, zunehmender Marktpräsenz und mehreren kurzfristigen Katalysatoren – nicht zuletzt durch seine Präsenz auf der Rohstoffmesse in Hamburg, wo Sie Unternehmensvertretern direkt Fragen stellen können.

Viel Erfolg und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Mit freundlichen Grüßen, Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Marktbewertungen sind Meinungsäußerungen. Sachliche Aussagen basieren – sofern nicht anders angegeben – auf öffentlich zugänglichen Primärquellen des Unternehmens und offizieller Stellen.

Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Website: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoffberichte: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Certificate: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Newcore Gold (Pressemitteilungen vom 5. Februar 2026, 2. März 2026, 12. März 2026 und 18. März 2026; Fact Sheet und Unternehmenspräsentation März 2026), Hamburg Commodities Fair (offizielle Ausstellerliste 2026), Minerals Commission / Ministerium für Land und natürliche Ressourcen, Ghana.

Offenlegung / Bekanntmachung / Marketingmitteilung

Diese Veröffentlichung wurde von der SRC swiss resource capital AG im Auftrag von Newcore Gold Ltd. erstellt und verbreitet. Zwischen der SRC swiss resource capital AG und Newcore Gold Ltd. besteht eine gebührenbasierte, nicht leistungsabhängige IR-Beratungsvereinbarung. Der Verfasser ist Marc Ollinger. Für die Zwecke der Offenlegung in Kanada stellt dies eine bezahlte Werbe-/Investor-Relations-Mitteilung dar; die Beziehung zum Emittenten und die Art der Vergütung werden hiermit klar offengelegt.

Offenlegungen gemäß Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Werbe- und Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Unabhängigkeit: Diese Publikation wurde nicht gemäß den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt. Sie unterliegt daher keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung.

Grundlage / Methodik: Die Grundlage bilden in erster Linie Unternehmensmitteilungen, Unternehmenspräsentationen, Factsheets / Unternehmenspräsentationen, technische Berichte gemäß NI 43-101, öffentlich zugängliche Informationen aus offiziellen Quellen in Ghana sowie die offizielle Website der Hamburg Commodities Fair. Es wird eine qualitative Einschätzung abgegeben; ein konkretes Kursziel oder Bewertungsmodell wird nicht veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten

Der primäre Interessenkonflikt ergibt sich aus der bezahlten IR- und Kommunikationsbeziehung zwischen der SRC swiss resource capital AG und dem betreffenden Emittenten.

Nach Angaben von SRC und dem Autor bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Long- oder Short-Positionen und keine Nettoposition von 0,5 % oder mehr in Wertpapieren von Newcore Gold Ltd.

Nach Angaben von SRC gab es in den letzten 12 Monaten keine Mandate als Market Maker, (Co-)Lead Manager oder im Investmentbanking für Newcore Gold Ltd. Nach Angaben von SRC hält Newcore Gold Ltd. keine Beteiligung von 5 % oder mehr an SRC.

Risikohinweise

Anlagen in Aktien, insbesondere in Small-Cap-, Explorations- und Erschließungsaktien, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Preis-, Liquiditäts-, Länder-, Währungs-, Rohstoffpreis-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs-, Umwelt- und Projektentwicklungsrisiken, bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Projektkennzahlen, Studienergebnisse und Entwicklungsziele können sich aufgrund weiterer technischer Arbeiten, Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkurse, Kostenannahmen, Genehmigungsanforderungen oder Marktbedingungen erheblich ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf den weiteren Projektfortschritt, den Zeitpunkt der Fertigstellung der PFS, die Ergebnisse laufender Bohrprogramme, zukünftige Ressourcenentwicklungen, wirtschaftliche Indikatoren und die weitere Entwicklung des Enchi-Goldprojekts. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen.

Haftungsausschluss

Alle Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die von SRC als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch – soweit gesetzlich zulässig – keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Ansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

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