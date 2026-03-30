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    Einstellige KGVs locken

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    Goldminen im Ausverkauf: Zugreifen, wenn die Angst regiert?

    Krieg, Zinsen, starker Dollar – der Goldpreis gerät unter Druck und reißt Minenaktien mit nach unten. Ist das eine seltene Gelegenheit, Qualitätswerte im Sektor Gold-Miner zum Schnäppchenpreis einzusammeln?

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    Einstellige KGVs locken - Goldminen im Ausverkauf: Zugreifen, wenn die Angst regiert?
    Foto: DALL-E

    Eigentlich gilt Gold als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch der aktuelle Markt zeigt ein anderes Bild: Trotz geopolitischer Spannungen – insbesondere rund um den Iran-Konflikt – gerät das Edelmetall unter Druck.

    Der Grund liegt im Zinsumfeld. Steigende Inflationserwartungen, angeheizt durch höhere Ölpreise, treiben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nach oben. Damit wächst die Konkurrenz für Gold, das keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig stärkt der höhere Zins den US-Dollar – ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den Goldpreis.

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    Hinzu kommt ein klassischer Liquiditätseffekt: In unsicheren Marktphasen verkaufen Anleger selbst profitable Positionen, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen. Genau diese "Alles-muss-raus"-Dynamik trifft derzeit auch Gold.

    Historisches Muster: Schwäche als Einstiegschance

    Analysten von JPMorgan Chase sehen darin jedoch kein strukturelles Problem. Historisch seien solche Abverkäufe meist nur von kurzer Dauer. Sobald sich die Märkte stabilisieren, profitieren Gold und Minenwerte oft überproportional von einer Erholung.

    Auch fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv: Sollte die durch Energiepreise getriebene Inflation das Wachstum bremsen, könnten Notenbanken gezwungen sein, vorsichtiger zu agieren. Ein Szenario, das Gold wieder attraktiver macht.

    Goldminen deutlich günstiger als der Markt

    Besonders auffällig ist die Bewertungslücke: Der VanEck Gold Miners ETF wird aktuell mit einem KGV von rund 10,9 gehandelt – deutlich unter dem Niveau des breiten Marktes, etwa des SPDR S&P 500 ETF Trust mit rund 20.

    Das signalisiert: Ein Großteil der Risiken ist bereits eingepreist. Für langfristig orientierte Anleger könnte sich hier ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis ergeben. Hier sind drei Aktien, die sich für die Schnäppchenjagd eignen.

    Kinross Gold – Stabiler Cashflow trifft auf Bewertungsabschlag

    Kinross Gold zählt zu den verlässlicheren Playern im Goldsektor und betreibt Minen in politisch vergleichsweise stabilen Regionen wie Nord- und Südamerika sowie ausgewählten Standorten in Afrika. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren bewusst von risikoreicheren Assets getrennt und setzt stärker auf Projekte mit kalkulierbaren Kostenstrukturen. Diese strategische Fokussierung zeigt Wirkung: Kinross überzeugt mit solider Produktion, stabilen Margen und einer disziplinierten Kapitalallokation.

    Mit einem erwarteten KGV von etwa 8-9 wird die Aktie aktuell unterhalb vieler Wettbewerber gehandelt – trotz stabiler operativer Entwicklung.

    Analysten sehen in Kinross einen defensiven Wert innerhalb eines zyklischen Sektors. Besonders hervorgehoben werden die vergleichsweise geringe geopolitische Risikoexponierung und die berechenbare Kostenstruktur. In aktuellen Studien wird die Aktie häufig als „unterbewertet mit solidem Aufwärtspotenzial“ eingestuft – insbesondere für den Fall steigender Goldpreise.

    Gold Fields – Turnaround-Kandidat mit globaler Pipeline

    Gold Fields gehört zu den Schwergewichten der Branche und ist global breit aufgestellt – mit Minen in Australien, Afrika und Südamerika. Der Konzern investiert gezielt in die Verlängerung von Minenlaufzeiten und den Ausbau neuer Projekte. Parallel dazu rückt das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus, was insbesondere bei institutionellen Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt.

    Das erwartete KGV liegt derzeit im Bereich von etwa 7–8 und signalisiert eine moderate Bewertung im Branchenvergleich.

    Marktbeobachter betonen vor allem die starke Projektpipeline und die Fortschritte bei der Kostenkontrolle. Kurzfristig gibt es zwar operative Unsicherheiten bei einzelnen Projekten, doch langfristig wird Gold Fields als gut positioniert angesehen. Viele Analysten sehen hier einen klassischen Turnaround-Kandidaten, der bei einer Stabilisierung des Goldpreises überdurchschnittlich profitieren könnte.

    AngloGold Ashanti – Maximaler Hebel auf den Goldpreis

    AngloGold Ashanti ist einer der international diversifiziertesten Goldproduzenten mit Aktivitäten auf mehreren Kontinenten. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Portfolio konsequent gestrafft und sich auf margenstarke Kernprojekte konzentriert. Ziel ist eine höhere Effizienz und eine stärkere Fokussierung auf profitable Assets.

    Mit einem erwarteten KGV von rund 8–10 gehört AngloGold aktuell zu den günstigsten Werten innerhalb der großen Goldproduzenten.

    Analysten sehen in AngloGold einen der "High-Beta"-Werte im Sektor. Bedeutet: Die Aktie reagiert besonders stark auf Bewegungen des Goldpreises. In einem steigenden Marktumfeld winkt überdurchschnittliches Kurspotenzial – allerdings um den Preis höherer Volatilität. Entsprechend wird der Titel häufig als chancenreich, aber risikobehaftet eingestuft.

    Die kurzfristige Entwicklung bleibt eng an die Zins- und Inflationsdynamik gekoppelt. Sollten die Anleiherenditen weiter steigen, könnte der Druck auf Gold zunächst anhalten. Mittelfristig jedoch sprechen viele Faktoren für eine Stabilisierung: geopolitische Unsicherheiten, hohe Staatsverschuldung und ein potenziell begrenzter Zinsspielraum der Notenbanken.

    Mein Tipp: Erste kleine Käufe wagen

    Der aktuelle Rücksetzer bei Gold und Minenaktien wirkt weniger wie ein Trendbruch und mehr wie eine klassische Marktbereinigung. Für Anleger mit langfristigem Horizont könnten sich genau jetzt Einstiegschancen ergeben.

    Oder, um es mit Warren Buffett zu sagen: "Gierig sein, wenn andere ängstlich sind."

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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