Einstellige KGVs locken
Goldminen im Ausverkauf: Zugreifen, wenn die Angst regiert?
Krieg, Zinsen, starker Dollar – der Goldpreis gerät unter Druck und reißt Minenaktien mit nach unten. Ist das eine seltene Gelegenheit, Qualitätswerte im Sektor Gold-Miner zum Schnäppchenpreis einzusammeln?
- Gold unter Druck durch Zinsanstieg und starken Dollar
- Abverkauf macht Goldminen jetzt deutlich günstiger
- Kinross, Gold Fields und AngloGold als Kaufkandidaten
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Eigentlich gilt Gold als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch der aktuelle Markt zeigt ein anderes Bild: Trotz geopolitischer Spannungen – insbesondere rund um den Iran-Konflikt – gerät das Edelmetall unter Druck.
Der Grund liegt im Zinsumfeld. Steigende Inflationserwartungen, angeheizt durch höhere Ölpreise, treiben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nach oben. Damit wächst die Konkurrenz für Gold, das keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig stärkt der höhere Zins den US-Dollar – ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den Goldpreis.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!