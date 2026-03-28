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    Preise stark angestiegen

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    Goldener Osterhase erregt die Gemüter - Gerät Lindt & Sprüngli unter Druck?

    Sinkende Kakaopreise, steigende Ladenpreise und verärgerte Kunden: Der Goldhase wird zum Symbol einer umstrittenen Preispolitik. Erste Händler reagieren und auch Analysten werden skeptischer.

    Für Sie zusammengefasst
    Preise stark angestiegen - Goldener Osterhase erregt die Gemüter - Gerät Lindt & Sprüngli unter Druck?
    Foto: Winfried Rothermel - picture alliance

    Ostern ohne Schokohasen? Für viele lange unvorstellbar. Doch genau dieses Szenario wird zunehmend Realität. Laut Daten der Vergleichs-App Smhaggle, ausgewertet für die Deutsche Presse-Agentur (dpa), sind die Preise für Marken-Osterhasen je nach Produkt um 7 bis 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

    Besonders im Fokus steht der Goldhase von Lindt & Sprüngli: Die 100-Gramm-Version verteuerte sich laut dpa um rund 16 Prozent, kleinere Varianten sogar um bis zu 18 Prozent.

     

    Die Konsequenz: Verbraucher reagieren zunehmend sensibel. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gibt rund jeder zweite Konsument an, weniger Schokolade zu essen als noch vor zwei Jahren.

    Händler schlagen Alarm: Erster Supermarkt zieht Konsequenzen

    Die Preisentwicklung bleibt nicht ohne Folgen im Handel. Wie unter anderem Bild sowie die HNA (Ippen.Media) berichten, hat ein Hamburger Einzelhändler den Goldhasen komplett aus dem Sortiment gestrichen.

    Die Begründung: gestiegene Einkaufspreise, hohe Mindestbestellmengen und eine deutlich nachlassende Nachfrage. Kunden würden Produkte häufig wieder zurücklegen, sobald sie den Preis sehen.

    Auch Handelsforscher wie Carsten Kortum (Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn) bestätigen gegenüber dpa, dass die Preissensibilität der Kunden deutlich gestiegen ist – selbst bei traditionellen Saisonartikeln.

    Paradoxer Markt: Rohstoffe fallen – Preise bleiben hoch

    Besonders brisant ist die Diskrepanz zwischen Rohstoffpreisen und Endverbraucherpreisen. Daten der International Cocoa Organization (ICCO) zeigen: Der Kakaopreis ist von über 10.000 Euro pro Tonne im Jahr 2024 auf rund 2.700 bis 2.800 Euro im März 2026 gefallen.

    Dennoch bleiben die Preise im Supermarkt hoch. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) erklärt laut dpa, dass viele Hersteller noch immer mit teureren Altverträgen arbeiten. Kakao werde oft langfristig eingekauft, sodass sinkende Preise erst verzögert beim Verbraucher ankommen.

    Zusätzlich verweisen Unternehmen wie Lindt & Sprüngli auf weiterhin hohe Kosten für Zucker, Nüsse, Verpackung sowie regulatorische und nachhaltigkeitsbezogene Aufwendungen (Unternehmensangaben gegenüber HNA/Ippen.Media).

    Premium-Strategie am Limit

    Die Strategie von Lindt & Sprüngli basiert klar auf Premium-Positionierung – höhere Preise bei starker Marke. Doch laut Experten stößt dieses Modell zunehmend an seine Grenzen.

    Verbraucherschützer wie die Verbraucherzentrale Niedersachsen weisen darauf hin, dass Schokohasen überwiegend aus Zucker bestehen und der tatsächliche Kakaoanteil oft geringer ist als erwartet. Das verstärkt die Diskussion über Preis und wahrgenommenen Gegenwert.

    Börse wird nervös: Analysten sehen Abwärtsrisiken

    Auch an den Kapitalmärkten zeigt sich die Unsicherheit. Die Aktie von Lindt & Sprüngli hat in den vergangenen Wochen spürbar nachgegeben.

    Das Analysehaus Berenberg warnt in einer Studie von Mitte März vor Abwärtsrisiken. Die Prognosen des Unternehmens für das organische Wachstum seien "übermäßig optimistisch", insbesondere mit Blick auf die erwartete Nachfrageerholung.

    Berenberg verweist dabei auf eine zunehmende Verschlechterung der Preiselastizität: Höhere Preise führen stärker als zuvor zu sinkenden Absatzmengen. Für 2026 erwartet die Bank ein organisches Wachstum von lediglich rund 3 Prozent – unterhalb der Unternehmensprognose.

    Auch mittelfristig bleiben Zweifel: Die Analysten sehen Risiken für das Volumenwachstum und verweisen zusätzlich auf strukturelle Faktoren wie verändertes Konsumverhalten und potenzielle Effekte durch Abnehm-Medikamente (z. B. GLP-1).

    Rabatte als Warnsignal

    Parallel berichten Marktbeobachter und Händler (u. a. dpa, NIQ-Marktdaten), dass ein wachsender Anteil der Schokoladenverkäufe über Rabattaktionen erfolgt. Bereits 2025 wurden knapp drei Viertel der Produkte im Angebot gekauft. Diese Entwicklung deutet auf steigenden Preisdruck hin – und stellt die Premiumstrategie zusätzlich infrage.

    Nach Ostern ist vor Weihnachten

    Die entscheidende Frage lautet: Wie lange akzeptieren Verbraucher die hohen Preise noch?

    Sollte sich die Nachfrage weiter abschwächen, könnten Preisanpassungen unausweichlich werden. Gleichzeitig hängt viel davon ab, wann sinkende Rohstoffkosten tatsächlich im Handel ankommen – ein Effekt, der laut Branchenangaben zeitverzögert eintritt.

    Mein Tipp: Nicht zu jedem Preis

    Die aktuellen Entwicklungen senden ein klares Signal: Die Preispolitik von Lindt & Sprüngli gerät zunehmend unter Druck – im Supermarkt wie an der Börse.

    Wenn Kunden Produkte stehen lassen, Händler sie auslisten und Analysten die Erwartungen senken, ist das mehr als ein kurzfristiger Effekt. Es ist ein Warnzeichen.

    Die Konsequenz könnte sein: Nicht nur der Goldhase bleibt liegen – sondern auch die Aktie verliert weiter an Attraktivität, wenn Absatz und Image gleichermaßen leiden.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Die Matador Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 57,00EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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