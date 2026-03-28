Preise stark angestiegen
Goldener Osterhase erregt die Gemüter - Gerät Lindt & Sprüngli unter Druck?
Sinkende Kakaopreise, steigende Ladenpreise und verärgerte Kunden: Der Goldhase wird zum Symbol einer umstrittenen Preispolitik. Erste Händler reagieren und auch Analysten werden skeptischer.
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Ostern ohne Schokohasen? Für viele lange unvorstellbar. Doch genau dieses Szenario wird zunehmend Realität. Laut Daten der Vergleichs-App Smhaggle, ausgewertet für die Deutsche Presse-Agentur (dpa), sind die Preise für Marken-Osterhasen je nach Produkt um 7 bis 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Besonders im Fokus steht der Goldhase von Lindt & Sprüngli: Die 100-Gramm-Version verteuerte sich laut dpa um rund 16 Prozent, kleinere Varianten sogar um bis zu 18 Prozent.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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