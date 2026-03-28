Das Critical Path Institute startet die Initiative „One to Millions", um die Zukunft der personalisierten Medizin weltweit neu zu gestalten

TUCSON, Arizona und AMSTERDAM, 28. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Critical Path Institute (C-Path) gab heute den Start von „One to Millions" bekannt, einer globalen öffentlich-privaten Initiative unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen, die die skalierbare Entwicklung fortschrittlicher Therapien für hochgradig individualisierte Erkrankungen ermöglichen soll. Der rasante technologische Fortschritt in Bereichen wie Antisense-Oligonukleotiden, Genom-Editierung, Gentherapien und RNA-basierten Behandlungen ermöglicht es, präzise zielgerichtete Therapien für sehr kleine Patientengruppen oder sogar einzelne Patienten zu entwickeln. Die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen und Erstattungsregelungen, die für populationsbezogene Medikamente und lineare Entwicklungsmodelle konzipiert wurden, können jedoch nicht Schritt halten, was zu einer wachsenden Lücke führt, die den Zugang der Patienten verzögert.

Um diese Lücke zu schließen, fördert One to Millions das „Plausible Mechanism Framework" und die „Rare Disease Evidence Principles" der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), indem es die zentralisierte, behördlich anerkannte Datenplattform von C-Path nutzt, um die Erarbeitung von Nachweisen, behördliche Entscheidungsprozesse und skalierbare Entwicklungswege zu unterstützen.

„Worte können nicht vollständig beschreiben, wie entscheidend dieser Moment für die Veränderung von Leben und die lang erwartete Verwirklichung einer innovativen Vision ist", sagte Dr. med. Klaus Romero, MS, FCP, Chief Executive Officer des Critical Path Institute. „One to Millions wurde ins Leben gerufen, um personalisierte Therapien für noch mehr Menschen zugänglich zu machen – eine Partnerschaft, die nur C-Path auf den Weg bringen konnte." Es umfasst eine zentralisierte, behördlich konforme Datenplattform; ein einzigartiges vorwettbewerbliches Umfeld, das das gesamte Ökosystem abdeckt; integrierte Ergebnisse aus der präklinischen, translationalen und klinischen Forschung sowie auf Patientenebene; umsetzbare Evidenzrahmen zur Optimierung der Bewertung von Wirksamkeit und Sicherheit; sowie die Fähigkeit, die für die behördliche Zulassung erforderlichen Instrumente zu entwickeln, um einen kontinuierlichen Lern- und Bestätigungsprozess zu etablieren. Es gibt schlichtweg keine vergleichbare Initiative."