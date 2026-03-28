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    KORREKTUR/Schnieder

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    Zustand der Bahn geht Richtung 'demokratiegefährdend'

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnieder sieht Zustand der Bahn als Demokratierisiko
    • Ziel 70 Prozent Pünktlichkeit für 2029 realistisch
    • Drei Sofortprogramme zu Sauberkeit und Sicherheit
    KORREKTUR/Schnieder - Zustand der Bahn geht Richtung 'demokratiegefährdend'
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Jahreszahl im 1. Satz, 2. Absatz korrigiert)

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sieht im Zustand der Deutschen Bahn eine mögliche Gefahr für die Demokratie. "Das geht schon in eine demokratiegefährdende Richtung", sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe auf eine entsprechende Frage. "Wir dürfen nicht einreißen lassen, dass die Menschen glauben, der Staat bekommt Probleme wie marode Brücken oder notorisch verspätete Züge nicht in den Griff. Wir müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind."

    Das Pünktlichkeitsziel des Ministers für 2029 liegt seinen Worten zufolge bei 70 Prozent aller Züge. Das Ziel des vorherigen Bahnvorstands, bis 2027 zu erreichen, dass 75 bis 80 Prozent der Züge pünktlich seien, nannte Schnieder ein "Wolkenkuckucksheim". Er erklärte: "Wir müssen das realistisch bewerten, sonst sind die Menschen noch viel enttäuschter, wenn das nicht annähernd erreicht wird. Es ist brandgefährlich, wenn immer mehr Menschen den Eindruck bekommen, dass der Staat nicht funktioniert. Das dürfen wir nicht befeuern."

    Bei Pünktlichkeit wird sich 2026 nicht viel tun

    Im vergangenen Jahr waren lediglich rund 60 Prozent der Fernzüge ohne größere Verzögerungen unterwegs. Mit Blick auf die überalterte und überlastete Infrastruktur stellt Bahnchefin Evelyn Palla keine Verbesserung in Aussicht. In diesem Jahr soll die Pünktlichkeitsquote im Vergleich zu 2025 lediglich stabil bleiben. Angesichts der Extremwetterlagen im Januar und Februar und dem damit verbundenen Verspätungsaufkommen steht dieses Ziel schon jetzt auf wackeligen Beinen.

    Damit Fahrgäste trotzdem etwas merken, hat die Bahn drei Sofortprogramme angekündigt, von denen zwei bereits angelaufen sind. Sie betreffen die Sauberkeit und Sicherheit an Bahnhöfen, den Komfort in den Fernverkehrszügen und die Information von Fahrgästen bei Verspätungen und Gleiswechseln. Die Maßnahmen sind Gegenstand der "Agenda für zufriedene Kunden" des Bundesverkehrsministeriums.

    ## Berichtigung
    - Im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde die Jahreszahl

    korrigiert: Das Pünktlichkeitsziel des Ministers für 2029 rpt 2029

    (nicht: 2020) liegt seinen Worten zufolge bei 70 Prozent aller

    Züge./thn/DP/nas






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