    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Banaszak warnt vor Merz-Gedankenspielen zum Kohleausstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Banaszak kritisiert Merz wegen Kohle-Ausweichplänen
    • Banaszak setzt auf erneuerbare Energien und Netze
    • Grüne warnen vor hohen Kosten durch Kohleverlängerung
    Banaszak warnt vor Merz-Gedankenspielen zum Kohleausstieg
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak kritisiert Gedankenspiele von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu einer möglichen Verzögerung beim Kohleausstieg. "Merz scheint in der Energiepolitik im letzten Jahrtausend hängen geblieben zu sein", sagte Banaszak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    Banaszak setzt auf Erneuerbare

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    50,78€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57,69€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Das Rückgrat unseres Energiesystems ist nicht ein neues Abwürgprogramm für Solar- und Windenergie und Milliarden für die Kohlekonzerne, sondern erneuerbare Energien, viel mehr Flexibilität und digitale Energienetze", betonte Banaszak.

    Die Grünen werfen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor, mit ihren Plänen für das Stromnetz den Ausbau erneuerbarer Energien auszubremsen. "Die Unabhängigkeit Deutschlands von fossilen Märkten und ihren Preisschocks ist die Aufgabe von Merz und Reiche, die mit dem Iran-Krieg jetzt ansteht", erklärte Banaszak.

    Grüne fürchten neue Kosten

    "Nichts ist in der Politik so verlässlich wie die Liebe von Konservativen zu fossiler Energie. Aber diese Obsession ist nicht nur fatal für die Klimaziele, sie ist auch verdammt teuer", sagte Banaszak. "Wenn Merz den Kohlekompromiss jetzt wieder aufschnürt, werden die Kohlekonzerne die Hand aufhalten, nachdem sie ihre Pläne auf einen Ausstieg bis 2038 umgestellt haben."

    Hintergrund ist die Annahme, dass die Kohlekonzerne bei einer Verlängerung und damit verbundener Änderungen ihrer Wirtschaftspläne weitere Entschädigungszahlungen fordern. Für die vorzeitige Stilllegung ihrer Kraftwerke haben die Betreiber RWE und LEAG bereits eine Entschädigung bekommen.

    Was Merz gesagt hatte

    Nach Ansicht von Merz könnten Kohlekraftwerke länger laufen als geplant. "Wir müssen jetzt schnell in den Bau von Gaskraftwerken kommen", sagte er am Freitag beim "F.A.Z.-Kongress 2026" in Frankfurt. "Und wir werden möglicherweise, wenn die Energiekrise sich fortsetzen sollte und tatsächlich eine Mangellage eintritt, wir werden möglicherweise sogar laufende Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen."

    Man müsse Deutschland mit Strom versorgen, sagte er. "Ich bin nicht bereit, den Kern unserer Industrie aufs Spiel zu setzen, nur weil wir da Ausstiegspläne beschlossen haben, die unrealistisch sind." Aus der Kohleverstromung will Deutschland eigentlich schrittweise bis 2038 aussteigen./hrz/DP/nas

    RWE

    -3,01 %
    -7,03 %
    +4,32 %
    +25,09 %
    +71,53 %
    +47,59 %
    +71,06 %
    +413,23 %
    +184,41 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 54,08 auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -7,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,23 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +1,70 %/+16,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Banaszak warnt vor Merz-Gedankenspielen zum Kohleausstieg Grünen-Chef Felix Banaszak kritisiert Gedankenspiele von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu einer möglichen Verzögerung beim Kohleausstieg. "Merz scheint in der Energiepolitik im letzten Jahrtausend hängen geblieben zu sein", sagte Banaszak der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     