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    Boris Beckers Siegerpokal der US Open von 1989 wird versteigert - ein Erlös von über 350.000 Dollar wird erwartet

    Boris Beckers Siegerpokal der US Open von 1989 wird versteigert - ein Erlös von über 350.000 Dollar wird erwartet
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    NEW YORK, 28. März 2026 /PRNewswire/ -- Prestige Memorabilia, der weltweit führende Anbieter von Tennis-Erinnerungsstücken, freut sich, eine Auktion anzukündigen, deren Highlight eines der außergewöhnlichsten Exponate der Tennisgeschichte ist: Boris Beckers US-Open-Einzeltrophäe, die ihm nach seinem Sieg im Finale der Herren-Einzelkonkurrenz der US Open 1989 überreicht wurde. Diese Trophäe ist die einzige bekannte Trophäe eines US-Open-Siegers im Herreneinzel aus der Open Era, die auf den öffentlichen Markt gelangt ist. Diese Sieger-Trophäe wurde Becker nach seinem Triumph über seinen Rivalen Ivan Lendl im Finale überreicht, womit er sich den Titel sicherte und einen der prägenden Momente seiner glanzvollen Karriere besiegelte. Der Sieg war Beckers vierter Grand-Slam-Titel und sein einziger US-Open-Titel. Der Erlös für die Trophäe wird voraussichtlich 350.000 US-Dollar übersteigen.

    Diese 35,5 cm hohe Trophäe aus Sterlingsilber wurde von dem legendären Unternehmen Tiffany & Co. gefertigt, das seit langem mit der Herstellung der Trophäen für die U.S. Open verbunden ist. Auf dem Stück ist folgende Inschrift eingraviert: „United States Tennis Association / United States Open Tennis Championship / Men's Singles / Boris Becker / 1989." Grand-Slam-Trophäen verlassen so gut wie nie den Besitz des Spielers, der sie gewonnen hat, was dies zu einer unglaublich seltenen Gelegenheit macht. Diese Trophäe war zuvor in der International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, ausgestellt, wo sie als Leihgabe von Becker selbst zu sehen war.

    Die Auktion endet am Sonntag, dem 12. April, um 21:00 Uhr (ET). Sie finden die Auktion online unter TheTennisAuction.com

    info@thetennisauction.com

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/boris-beckers-siegerpokal-der-us-open-von-1989-wird-versteigert--ein-erlos-von-uber-350-000-dollar-wird-erwartet-302727929.html




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