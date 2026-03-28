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    Terrorermittlungen nach Anschlagsversuch auf Pariser US-Bank

    Für Sie zusammengefasst
    • Vereitelter Sprengstoffanschlag an Bank of America
    • Festnahme und Ermittlungen wegen Terrorvereinigung
    • Innenminister lobt schnelles Eingreifen der Polizei
    Terrorermittlungen nach Anschlagsversuch auf Pariser US-Bank
    Foto: Elise Amendola - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Nach einem vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine amerikanische Bank in Paris hat die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Polizeikräfte hätten den Anschlag auf die Pariser Zentrale der Bank of America in der Nacht verhindert und vor Ort einen Tatverdächtigen festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen ihn werde wegen Herstellung von Brand- oder Sprengkörpern sowie versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

    Zu den Hintergründen des Anschlagversuchs und zur Identität des Tatverdächtigen wurde zunächst nichts bekannt. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez lobte das schnelle Eingreifen einer Einsatzgruppe der Pariser Polizeipräfektur, wodurch "ein gewalttätiger terroristischer Anschlag vereitelt werden konnte".

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    Die Wachsamkeit bleibe mehr denn je auf höchstem Niveau und die Sicherheits- und Nachrichtendienste seien angesichts der aktuellen internationalen Lage voll mobilisiert. Zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Iran-Krieg äußerte sich der Minister nicht./evs/DP/nas

    Bank of America

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    ISIN:US0605051046WKN:858388

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bank of America Aktie

    Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 40,80 auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie um +3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bank of America bezifferte sich zuletzt auf 292,77 Mrd..

    Bank of America zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.




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