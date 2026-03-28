Der Iran-Krieg drückt auf DAX und DJI

Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 25512) an.

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 25512). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, laufende orangene 4 bisher 21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos).In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und zwei deutliche Abschlussvorboten (orangene 4, blaue 4).Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2 bisher 21860 unterhalb Mindestziel 23477.In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die überschiessende grüne B/X=25512 (blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde deutlich oberhalb ihres Idealziels beendet.Der Zielbereich der laufenden grünen C/Y (bisher 21860) zwischen 21953 und 18940 wurde erreicht. Die grüne Alt: Y/orangene Alt: 4 (bisher 21860; blaue a=22707, blaue Alt: b=23958, blaue Alt: c=21860) kann bereits beendet worden sein; allerdings wollen die internen Strukturen der blauen Alt: b nicht so richtig zu einer Korrekturwelle passen. In diesem Fall könnte der Turbo-Anstieg auf 23487 als blaue Alt: i nebst Rücklauf auf 22113 als blaue Alt: ii und damit als Startbewegung der orangenen 5 interpretiert werden (grauer Pfad).