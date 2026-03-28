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    Weitere US-Marinekräfte in Nahost-Region eingetroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • USS Tripoli erreicht Einsatzgebiet als Flaggschiff
    • Mehr als 50.000 US Soldaten im Nahen Osten stationiert
    • Centcom: über 11.000 Ziele, 150 iranische Schiffe
    Weitere US-Marinekräfte in Nahost-Region eingetroffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Weitere US-Marinekräfte sind im Nahen Osten eingetroffen. Das amphibische Angriffsschiff "USS Tripoli" erreichte nach Angaben des hauptsächlich für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos Centcom am Freitag dessen Einsatzgebiet. Es dient als Flaggschiff einer kombinierten Seestreitkraft mit etwa 3.500 Einsatzkräften.

    Die USA haben bereits Tausende Marinesoldaten in den Nahen Osten verlegt. Nach früheren US-Angaben befinden sich mehr als 50.000 Soldaten in der Region.

    Israel und die USA griffen vor vier Wochen den Iran an, der mit Gegenangriffen in der Region zurückschlug. Seit Kriegsbeginn wurden laut Angaben von Centcom vom Samstag von US-Kräften mehr als 11.000 Ziele getroffen. Mehr als 150 iranische Schiffe seien entweder zerstört oder beschädigt worden./rin/DP/nas





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