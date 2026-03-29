Mehr als 6 aus 49 🎰

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Viele Investoren reduzieren ZEAL Network immer noch auf die bloße Abhängigkeit von staatlichen Jackpot-Zyklen. Doch ZEAL hat sich erfolgreich vom „Lotto-Vermittler“ zum hochmargigen Technologie- und Entertainment-Ökosystem entwickelt. Während der Markt auf den nächsten 120-Millionen-Jackpot wartet, baut das Management im Hintergrund eine Cash-Maschine, die ihre Erträge immer unabhängiger vom Zufall generiert.

𝗗𝗶𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻-𝗘𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻

Im Kernsegment Lotterien konnte ZEAL die Bruttomarge auf 17,7% steigern (Vorjahr: 15,6%).

▶️ Durch optimierte Gebührenstrukturen und einen besseren Produktmix verdient ZEAL deutlich mehr an jedem Euro Umsatz.

▶️ Trotz weniger Rekord-Jackpots wuchs die Basis der monatlich aktiven Kunden (MAU) um 8% auf 1,56 Mio. Das zeigt: Die Plattform ist das Ziel, nicht nur der Jackpot.

𝗗𝗲𝗿 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀-𝗧𝘂𝗿𝗯𝗼

Das Segment „Games“ ist längst kein Beiboot mehr, sondern ein zentraler Ertragspfeiler.

▶️ Mit mittlerweile über 650 Spielen bietet ZEAL eine Tiefe, die den Customer Lifetime Value massiv erhöht.

▶️ Nach einem Umsatzplus von 46% im Jahr 2025 strebt das Management für 2026 ein weiteres Wachstum von >20% an.

𝗗𝗶𝗲 𝗧𝗿𝗮𝘂𝗺𝗵𝗮𝘂𝘀𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝘀𝘂𝗻𝗴

Ein echter Umsatzsprung zeigt sich bei der Traumhausverlosung (15,9 Mio. € / +198,5%). Dieses Produkt adressiert eine loyale Zielgruppe und sorgt für eine enorme Glättung der Ertragskurve.

▶️ Im Jahr 2025 wurden bereits 4 Häuser erfolgreich verlost. Für 2026 ist die Steigerung auf 6 Häuser geplant, mit der klaren Perspektive, mittelfristig bis zu 12 Häuser pro Jahr zu verlosen.

▶️ Die Traumhausverlosung ist ein hocheffizienter Kanal für die Neukundenakquise, der völlig unabhängig von staatlichen Jackpot-Höhen funktioniert.

𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸

Die Prognosen für die kommenden Jahre spiegeln das Vertrauen in die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells wider:

▶️ Guidance 2026: Der Vorstand erwartet Umsatzerlöse zwischen 250-260 Mio.€ sowie ein EBITDA in der Spanne von 70-75 Mio.€.

▶️ Mittelfrist-Target (2027-2029): Hier avisiert ZEAL ein jährliches Umsatzwachstum im Mid-Teens-Bereich bei einer EBITDA-Marge von >30%. Dies unterstreicht den Anspruch, das profitable Wachstum auf hohem Niveau zu verstetigen.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die operative Performance ist exzellent, doch die Kapitalallokation lässt aus unserer Sicht als Investoren noch Optimierungspotenzial. Einem Free Cashflow von rund 60 Mio.€ steht eine Dividendenausschüttung von lediglich 29,5 Mio.€ gegenüber. Da ZEAL als asset-light Plattform keine kapitalintensiven Reinvestitionen benötigt, ist das Horten der verbleibenden 30 Mio.€ an überschüssiger Liquidität schlichtweg ineffizient. Wir fordern: weitere Aktienrückkäufe. Gemäß der eigenen Allokationsstrategie muss dieser Spielraum genutzt werden, um den Shareholder Value analog zur operativen Exzellenz zu hebeln.

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

Bildquelle: Vincorion SE