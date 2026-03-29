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    Zoomex nimmt an der EthCC in Cannes teil und legt den Schwerpunkt auf den Dialog mit der Branche sowie die Entwicklung der Infrastruktur

    CANNES, Frankreich, 29. März 2026 /PRNewswire/ -- Die globale Krypto-Derivatebörse Zoomex hat bekannt gegeben, dass sie am 1. April an der Hack Seasons Conference in Cannes, Frankreich, teilnehmen wird. Die von Metaverse Post ausgerichtetete Veranstaltung ist Teil der umfassenderen Ethereum Community Conference (EthCC)-Woche und soll Entwickler, institutionelle Akteure und Web3-Infrastrukturentwickler aus aller Welt zusammenbringen, um Branchentrends und die Entwicklung der zugrunde liegenden Infrastruktur zu diskutieren.

    Branchendialog mit Fokus auf Handelsinfrastruktur
    Als eine der wichtigsten jährlichen Veranstaltungen im Ethereum-Ökosystem zieht die EthCC weiterhin Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Branchen an. Diskussionen über Handelsinfrastruktur, Liquiditätsbedingungen und Web3-Anwendungen stehen weiterhin im Mittelpunkt, während die Branche effizientere und widerstandsfähigere Marktstrukturen auslotet.

    Zoomex erklärte, dass der Schwerpunkt seiner Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen vor allem auf dem Austausch mit Branchenkollegen sowie der Beobachtung aktueller Entwicklungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Handelssystemen, der Liquiditätsstrukturen und der Optimierung der Benutzererfahrung liegen werde.

    Stärkung der Kernkompetenzen im Derivatehandel
    Aufbauend auf dem Kerngeschäft des Handels mit Krypto-Derivaten baut Zoomex weiterhin ein umfassendes Handelsökosystem auf, das zahlreiche digitale Vermögenswerte abdeckt. Die Plattform bietet derzeit eine Reihe von Derivatinstrumenten an, darunter unbefristete Kontrakte, und unterstützt damit vielfältige Handelsszenarien für verschiedene Anlageklassen. Ziel ist gleichzeitig die Schaffung eines stabilen Handelsumfelds für unterschiedliche Nutzergruppen.

    Auf Systemebene ermöglicht die Matching-Engine von Zoomex die Ausführung von Aufträgen im Millisekundenbereich, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung von Effizienz und Stabilität bei hoher Marktvolatilität liegt. Gleichzeitig tragen ein übersichtliches Interface-Design und optimierte Arbeitsabläufe dazu bei, die Komplexität der Abläufe zu verringern und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

    Was die grundlegende Infrastruktur betrifft, so arbeitet Zoomex kontinuierlich an der Verbesserung seines Kontosystems und seiner Mechanismen zur Verwaltung von Vermögenswerten, einschließlich klar definierter Auszahlungsregeln, mehrstufiger Verifizierungsprozesse und Sicherheitsprüfungsverfahren. Diese Funktionen werden branchenweit zunehmend als wesentliche Bestandteile der Zuverlässigkeit und Transparenz von Plattformen anerkannt.

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    PR Newswire (dt.)
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