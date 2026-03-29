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    Die Verkäufe von Jay Chous "Children of the Sun" haben 100 Millionen RMB überschritten, da die Tencent Music Entertainment Group die weltweite Markteinführung vorantreibt

    SHENZHEN, China, 29. März 2026 /PRNewswire/ -- Das 16. Studioalbum "Children of the Sun" des Mandopop-Superstars Jay Chou wurde am 25. März weltweit exklusiv auf den Plattformen der Tencent Music Entertainment Group veröffentlicht, darunter QQ Music, Kugou Music und Kuwo Music. Seit dem Start der Vorbestellungen am 19. März sind die Verkaufszahlen des Albums weiter angestiegen. Die Gesamteinnahmen auf allen Plattformen übersteigen 100 Millionen RMB, was die anhaltende Attraktivität von Jay Chou bestätigt.

    Das Album enthält 13 Tracks, darunter 12 neu komponierte Songs und den Bonustrack "Christmas Star", der für seine Fans kreiert wurde und seine bisher umfangreichste Tracklist darstellt. Das Album vereint verschiedene Stile wie Klassik, chinesische Musik, romantische Balladen und westlichen Rap und enthält auch einen Song, der seiner jüngsten Tochter Jacinda gewidmet ist.

    Tencent Music Entertainment Group unterstützte die Veröffentlichung mit einer integrierten Online- und Offline-Kampagne. Online hat QQ Music Teaser-Inhalte, Vorbestellungen und interaktive Fan-Aktivierungen wie das "Herz-Puzzle" und die "Überraschungs-Glückstüte" gestartet. Fans, die das digitale Album kaufen, erhalten Zugang zu exklusiven digitalen Vergünstigungen, wie z.B. angepasste Profilthemen und Premium-Account-IDs, während diejenigen, die die SVIP Limited Bundles kaufen, offiziell lizenzierte Merchandise-Artikel erhalten, die von JVR Music sorgfältig entworfen wurden, darunter NFC-Sammlerkarten, physische Textkarten und eine physische Medaille, die Technologie und Rituale nahtlos miteinander verbinden und so hochwertige, exklusive Erinnerungsstücke mit hohem Sammelwert schaffen.

    Offline aktivierte die Tencent Music Entertainment Group themenbezogene Installationen in 48 Städten in ganz China an 74 markanten Orten, einschließlich Drohnen-Lichtshows und anderen Fan-Aktivitäten. Die Kampagne wird sich auch international ausbreiten, mit großformatigen digitalen Plakatwänden am New Yorker Times Square und in wichtigen Geschäftsvierteln in ganz China, die ein weltweites Publikum dazu einladen, sich an der Veröffentlichung des Albums zu beteiligen.

    Als langfristige strategische Partner veröffentlichten Tencent Music und JVR Music 2014 Jay Chous erstes digitales Album "Aiyo, Not Bad" und 2022 "Greatest Works of Art" - ein Werk, das als "Epic Hall of Fame Album" einen Rekord aufstellte. Durch die Kombination aus exklusivem Vertrieb und koordinierten Werbeinitiativen hat die Tencent Music Entertainment Group die globale Verbreitung von Jay Chous neuem Album weiter beschleunigt und die Verbindung zu den Fans in aller Welt vertieft.

    In den letzten Jahren hat die Tencent Music Entertainment Group ihr Musikrechte-Ökosystem erweitert, das globale Premium-Inhalte und verschiedene Zielgruppen umfasst und es ermöglicht, dass hochwertige Musik Hörer auf der ganzen Welt erreicht.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944829/photo_1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-verkaufe-von-jay-chous-children-of-the-sun-haben-100-millionen-rmb-uberschritten-da-die-tencent-music-entertainment-group-die-weltweite-markteinfuhrung-vorantreibt-302727968.html





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