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    Deutz-Aktie im Rücksetzer – 2030-Plan und Zukäufe wecken Hoffnung

    Deutz-Aktie im Rücksetzer – 2030-Plan und Zukäufe wecken Hoffnung
    Foto: DEUTZ AG

    Deutz präsentiert nach einem gemischten Jahresabschluss und einem durchwachsenen Schlussquartal 2025 eine vorsichtige, aber grundsätzliche positive Perspektive für 2026. Für das laufende Jahr gibt der Motorenbauer einen Umsatzkorridor von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,0 Prozent vor. Während die Umsatzprognose weitgehend den Markterwartungen entspricht, liegt die Margenmitte unter Analystenschätzungen, was die Aktie unter Druck setzte: Die Papiere fielen zeitweise um bis zu neun Prozent und notieren deutlich unter ihrem Jahreshoch.

    Das vierte Quartal war schwächer als erwartet; Belastungsfaktor war vor allem das Geschäft mit neuen Technologien beziehungsweise die Sparte Solutions. Demgegenüber zeigte das klassische Motorengeschäft eine überraschend robuste Margenentwicklung trotz rückläufiger Stückzahlen. Insgesamt stieg der Konzernumsatz 2025 um 12,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro, der Auftragseingang um knapp 14 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte deutlich zu, auf gut 112 Millionen Euro, und der Jahresüberschuss erreichte etwa 54 Millionen Euro. Aktionären soll eine Dividendenerhöhung auf 18 Cent je Aktie vorgeschlagen werden.

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    Die Unternehmensführung betont, dass der konsequente strategische Umbau wirkt: Deutz strebt bis 2030 eine Verdopplung des Umsatzes auf vier Milliarden Euro und eine bereinigte Ebit-Rendite von zehn Prozent an. Dazu sollen die Neuausrichtung in fünf eigenständigen Geschäftsbereichen sowie der Ausbau des Energie- und Verteidigungsgeschäfts beitragen. Jüngste Schritte sind der Zukauf der Sobek Group und eine Partnerschaft mit ARX Robotics, um das Portfolio im Bereich unbemannter Verteidigungssysteme zu stärken.

    Analysten bewerten die Lage unterschiedlich. Warburg Research bleibt beim "Buy"-Rating und einem Kursziel von 12,90 Euro, sieht im Rücksetzer eine Einstiegschance mit rund 40 Prozent Kurspotenzial vom aktuellen Kurs. Die DZ Bank weist auf die breite Zielspanne des EBIT hin und betont die Unsicherheit der Markterholung, die Deutz vor allem im zweiten Halbjahr erwartet. Fazit: Fundamentale Fortschritte und strategische Investments stehen gegen operative Unsicherheiten im Technologiesegment und ein konjunkturabhängiges Erholungsszenario. Anleger könnten den Rücksetzer als Chance betrachten, setzen allerdings auf diszipliniertes Kostenmanagement und nachgewiesene Nachfragebelebung.

    Im Jahresverlauf hatte Deutz bereits Kostensenkungen von mehr als 25 Millionen Euro realisiert und plant, die Basis bis Ende 2026 um deutlich über 50 Millionen Euro gegenüber 2024 zu reduzieren, wie Finanzvorstand Oliver Neu betont. Das Management unter CEO Sebastian Schulte spricht von einem der besten Ergebnisse der jüngeren Unternehmensgeschichte trotz schwieriger Marktbedingungen. Gleichwohl bleibt die Bewertung sensibel: Die Aktie reagierte überproportional auf die konjunkturabhängige Margenunsicherheit. Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben, mittelfristig könnten operative Disziplin und Portfolioeffekte jedoch Renditechancen eröffnen. Chancen und Risiken.



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    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 8,36EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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