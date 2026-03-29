DAX im Abwind: 2025 schwächster Umsatz- und Gewinnwert seit 2021
Die großen börsennotierten Unternehmen Deutschlands stehen unter Druck: Eine EY-Analyse zeigt, dass die 40 größten DAX-Konzerne 2025 den schwächsten Umsatz und Gewinn seit 2021 eingefahren haben. Der Gesamtumsatz fiel um 0,6 Prozent, der Gewinn sank um vier Prozent. Besonders das Schlussquartal belastete die Bilanz massiv: Umsatzminus 3,3 Prozent, Gewinnrückgang 14 Prozent. EY-Chef Henrik Ahlers spricht von mehrjährigen Tiefstständen und schrumpfenden Gewinnmargen; eine baldige Trendwende sei derzeit nicht erkennbar.
Regional fällt das Bild uneinheitlich aus. In Nordamerika verloren die DAX-Konzerne vier Prozent Umsatz, in Asien gar neun Prozent, während Europa ein Umsatzplus von drei Prozent verzeichnete. Branchenintern waren die Unterschiede groß: Die Finanzbranche erzielte mit 46,4 Milliarden Euro ein Rekordergebnis, während die übrigen Sektoren zusammengenommen elf Prozent weniger Gewinn auswiesen. Positiv: 53 Prozent der untersuchten Unternehmen steigerten ihren Umsatz, vier Konzerne legten mehr als zehn Prozent zu. Die schwachen Zahlen wirkten sich auch auf den Arbeitsmarkt aus: Global gingen rund 32.000 Stellen verloren, die Gesamtbelegschaft der DAX-Unternehmen schrumpfte um knapp ein Prozent auf 3,95 Millionen.
Die makro- und geopolitische Lage verschärft die Unsicherheit. Der DAX zeigte zuletzt hohe Intraday-Schwankungen – an einem Handelstag sogar um rund 1.300 Punkte – und reagierte sensibel auf Ölpreisbewegungen. Brent-Öl notierte zuletzt um 107 Dollar je Barrel, was Inflations- und Konjunktursorgen schürt. Hinzu kommen eskalierende Konflikte im Mittleren Osten: US-Präsident Trump verlängerte sein Ultimatum an den Iran in Zusammenhang mit der Sperrung der Straße von Hormus; Teheran bestreitet Dialoge, Vermittler wie Pakistan sind involviert. Die Nachrichtenlage bleibt widersprüchlich, was kurzfristig zu volatilen Märkten führt.
Auf Markt- und Anlegerebene dominiert derzeit eine Mischung aus technischer Analyse, spekulativen Positionierungen und Risikomanagement-Debatten. Trader diskutieren Retracements, mögliche Bodenbildungen und Kursziele, während zugleich die Frage nach Stop-Loss-Strategien und Liquiditätsfallen aufkommt. Fachleute mahnen differenziertes Risikomanagement an: Stop-Loss-Orders seien sinnvoll, müssten aber unter Berücksichtigung von Volatilität und Marktstruktur platziert werden.
Fazit: Die Kombination aus schwachen Unternehmenszahlen, regionalen Absatzproblemen und geopolitischen Risiken stellt den DAX-Cluster vor erhebliche Herausforderungen. Kurzfristig dürfte Volatilität bleiben; mittelfristig hängt die Erholung von Stabilisierung in den Auslandsmärkten, einem nachhaltigen Ölpreisrückgang und sichtbaren Margenverbesserungen ab.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 22.102PKT auf L&S Exchange (27. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
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