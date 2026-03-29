CTS Eventim bricht 17% ein — Dividende fällt, Ausblick bleibt vorsichtig

Operativ präsentierte der Marktführer im europäischen Ticketing solide Kennzahlen: Der Konzernumsatz stieg 2025 auf rund 3,08 Milliarden Euro (+9,6 Prozent), das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 584 Millionen Euro (+7,7 Prozent) bei einer Marge von 19,0 Prozent. Das vierte Quartal fiel mit einem Umsatzplus von über 19 Prozent und einer deutlich erhöhten EBITDA-Marge besonders stark aus. Zugleich sank das Ergebnis vor Steuern, nicht zuletzt bedingt durch Währungseffekte, Bewertungsänderungen sowie entgangene Dividendenerträge aus dem Gemeinschaftsunternehmen autoticket; der Nettogewinn verringerte sich um etwa 13 Prozent auf rund 277 Millionen Euro.

CTS Eventim hat Anleger mit einem widersprüchlichen Ergebnis verunsichert: Starke operative Zahlen für 2025 standen am Ende einer deutlichen Kurskorrektur gegenüber. Am Freitag brach die Aktie nach Vorlage des Geschäftsberichts und eines vergleichsweise konservativen Ausblicks um rund 17 Prozent ein und notierte damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2023.

Besonders schmerzhaft für Anleger war die angekündigte Dividendenkürzung: Die Ausschüttung soll von 1,66 Euro auf 1,44 Euro je Aktie sinken, da sich das Unternehmen traditionell zu einer Auszahlung von 50 Prozent des Konzernsgewinns verpflichtet. Dieser Schritt trug erheblich zur negativen Marktreaktion bei.

Für 2026 stellt CTS Eventim zwar leichte Zuwächse bei Umsatz und Adjusted EBITDA in Aussicht, der Ausblick gilt aber als konservativ. Das Management nennt Risiken wie geopolitische Spannungen, eine schwächere Konjunktur, Inflationsgefahr und sogar potenzielle Effekte künstlicher Intelligenz auf das Musik- und Live-Event-Geschäft. Zudem zeigen sich im deutschen Markt erste Verschiebungen: Im ersten Quartal 2026 verlor Eventim beim Bruttoumsatz rund 6,6 Prozent, während Konkurrent Ticketmaster von einem starken Künstlerportfolio mit großvolumigen Vorverkäufen profitierte.

Strategisch bleibt Eventim stark positioniert: Mehr als 300 Millionen vermarktete Tickets jährlich, knapp 43 Prozent des Umsatzes in Deutschland, Ticketing als margenstarker Geschäftskern (rund 30 Prozent des Umsatzes, über 75 Prozent des EBITDA) sowie Investitionen in Plattformtechnologie, Daten und KI. Analysten reagieren unterschiedlich: DZ Bank senkte das Kursziel, sieht den Rücksetzer aber als Einstiegschance, JPMorgan erwartet Diskussionen um die Schätzungen. Fazit: Fundamentale Stärke trifft auf kurzfristige Unsicherheit—die Aktie bleibt damit sowohl Risiko als auch Chance.

Kurzfristig dürften Volatilität und Handelsaktivität anhalten. Entscheidend für die Bewertung wird sein, ob CTS Eventim die internationale Expansion und die Plattformmonetarisierung beschleunigen kann, ohne die Margen im Live-Entertainment-Bereich deutlich zu belasten. Wettbewerbssituation und Künstlerexklusivität bleiben kritische Faktoren: Sollte Ticketmaster weitere Großverkäufe gewinnen, könnte Eventim Marktanteile verlieren. Mittelfristig bieten die technologischen Investitionen Potenzial zur Effizienzsteigerung; Anleger müssen jedoch die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und strukturverändernder Technologien wie KI genau beobachten. Die nächste Berichtssaison wird entscheidend.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,84 % und einem Kurs von 48,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.