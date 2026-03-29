Thyssenkrupp stoppt Werk in Frankreich: 1.200 Jobs wegen Importflut bedroht

Als Ursache führt das Management eine „ruinöse Importschwemme“ billigen Stahls aus Asien an. Thyssenkrupp beklagt, dass Einfuhrmengen seit 2022 dramatisch gestiegen und inzwischen für mehr als die Hälfte des europäischen Marktvolumens verantwortlich seien; Importpreise lägen teilweise deutlich unter den EU-Produktionskosten. Die aktuellen EU-Pläne, zollfreie Importquoten zu reduzieren und Überschusslieferungen mit 50 Prozent Zoll zu belegen, greifen laut Thyssenkrupp nicht ausreichend – das Unternehmen befindet sich deshalb im Dialog mit der Europäischen Kommission und fordert rasche, wirksame Handelsschutzmaßnahmen zum Erhalt fairer Wettbewerbsbedingungen.

Thyssenkrupp hat überraschend angekündigt, die Produktion am Standort Isbergues in Nordfrankreich von Juni bis September komplett auszusetzen. Das Werk lief ohnehin seit Januar nur mit halbierter Kapazität; nun stehen nach Unternehmensangaben rund 1.200 Arbeitsplätze in Deutschland und Frankreich auf der Kippe. Die temporäre Stilllegung trifft die Sparte Thyssenkrupp Electrical Steel, die kornorientiertes Elektroband herstellt – ein strategisch wichtiges Spezialprodukt für Stromnetze, Transformatoren und Windturbinen. In Europa gibt es nur noch sehr wenige Hersteller dieser Qualität, was die Entscheidung überregional relevant macht.

Die Maßnahmen sind Teil eines größeren Umbaus: Thyssenkrupp plant für 2026 eine strategische Neuausrichtung mit modularerer Struktur und möglichen Verkäufen, insbesondere der Stahlsparte. Parallel will der Konzern seine Produktionskapazitäten weiter anpassen und verstärkt in grüne Technologien wie Wasserstoff investieren. Operativ strebt das Unternehmen nachhaltige Gewinne an, rechnet aber aufgrund hoher Umbaukosten vorübergehend mit einem Nettoverlust. Die Börse reagierte negativ: Die Aktie verlor am Donnerstag rund 4,5 Prozent.

Aus wirtschaftsredaktioneller Perspektive signalisiert der Schritt eine doppelte Herausforderung für die europäische Industrie: Zum einen die akute Wettbewerbsverzerrung durch preisaggressive Importe, zum anderen die strukturelle Schwäche bei energieintensiven, spezialisierten Produktionen in einem Hochlohnraum. Kurzfristig drohen Arbeitsplatzverluste und Produktionsausfälle, langfristig besteht die Gefahr einer weiteren Konzentration globaler Lieferketten außerhalb Europas – gerade bei Komponenten, die für die Energiewende essentiell sind.

Eine spekulative Wendung: Sollte Energie – etwa Öl oder Gas – in Asien knapper und teurer werden, könnten Wettbewerber aus Indien und China teils in ihrer Produktion beeinträchtigt sein. Kann Thyssenkrupp dann liefern, böte sich eine Marktchance. Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit erfordert jedoch mehr als temporäre Vorteilssituationen: Investitionen in Kostenreduktion, Energieeffizienz und grüne Technologien bleiben entscheidend, um dauerhaft Marktanteile zurückzugewinnen.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,21 % und einem Kurs von 7,458EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.