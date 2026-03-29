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    Hapag-Lloyd taumelt: 50 Mio. $ Zusatzkosten, Dividende stark gekürzt

    Hapag-Lloyd taumelt: 50 Mio. $ Zusatzkosten, Dividende stark gekürzt
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    Hapag-Lloyd steckt mitten in einer wirtschaftlichen Zwangslage: Der weltweite Konflikt im Nahen Osten und Störungen in der Straße von Hormus treiben die operativen Kosten dramatisch in die Höhe und drohen die bislang erzielten Effizienzgewinne zu überlagern. Vorstandschef Rolf Habben Jansen warnte, die Reederei trage derzeit zusätzliche wöchentliche Kosten von 40 bis 50 Millionen US-Dollar – verursacht durch höhere Treibstoffpreise, deutlich gestiegene Versicherungsprämien sowie zusätzliche Liege- und Lagergebühren. Sechs Schiffe mit rund 150 Besatzungsmitgliedern sitzen laut Unternehmen im Persischen Golf fest, kurzfristige Entspannung ist nicht in Sicht.

    Die Geschäftszahlen für 2025 zeigen ein zweigeteiltes Bild: Operativ lief noch vieles solide – die Transportmenge stieg um acht Prozent auf 13,5 Millionen TEU, das Liniensegment erzielte nach Unternehmensangaben in Dollar einen Umsatz von etwa 20,6 Milliarden US-Dollar und profitierte von der Integration des neuen Gemini-Netzwerks mit Maersk. Gleichwohl brachen Konzernergebnis und EBIT deutlich ein: Das Konzernergebnis sank auf 924 Millionen Euro (Vorjahr rund 2,4 Milliarden Euro), das operative Ergebnis ging um 63 Prozent auf rund 950 Millionen Euro zurück. Gründe sind neben gesunkenen Frachtraten auch Hafenüberlastungen, neue Zollregelungen und Störungen im Roten Meer.

    Für 2026 stellt Hapag-Lloyd eine deutlich unsichere Prognose: Das Unternehmen erwartet ein EBIT zwischen minus 1,3 und plus 0,4 Milliarden Euro – ein operatives Minus ist demnach ausdrücklich möglich. Habben Jansen machte klar, dass die Prognose wegen volatiler Frachtraten und des anhaltenden Konflikts mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Die Belastungen zu Jahresbeginn durch ungünstige Wetterbedingungen verschärften die Lage zusätzlich.

    Für Aktionäre hat die Entwicklung bereits unmittelbare Folgen: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie für 2025 vor, nach 8,20 Euro im Vorjahr. Das schwächere Ergebnis reduziert die Ausschüttungsbasis spürbar; die Zahlung entspricht einer Gesamtausschüttung von rund 500 Millionen Euro. Hauptaktionäre sind unter anderem die Stadt Hamburg sowie staatliche Fonds aus Katar und Saudi-Arabien.

    Hapag-Lloyd setzt auf weitere Kostensenkungen, Synergien aus dem Gemini-Netzwerk und den geplanten Zusammenschluss mit der israelischen Reederei ZIM, um die Profitabilität zu stabilisieren. Doch kurzfristig dominiert der geopolitische Gegenwind: Solange sich die Lage im Nahen Osten nicht beruhigt, bleibt das Risiko für operative Verluste und anhaltend hohe Zusatzkosten bestehen – mit direkten Folgen für Margen, Dividenden und Marktpositionierung der Hamburgischen Reederei.



    Hapag-Lloyd

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    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,78 % und einem Kurs von 117,5EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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