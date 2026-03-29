KSB schockiert Anleger: Aktie stürzt 15% bei düsterem 2026‑Ausblick

Operativ präsentierte KSB jedoch solide Zahlen für 2025. Der Auftragseingang stieg um gut zwei Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, der Umsatz wuchs um 2,3 Prozent auf 3,035 Milliarden Euro, und das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um mehr als drei Prozent auf 252,1 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss legte um 13 Prozent auf 166,4 Millionen Euro zu. Wachstumsträger blieb das Pumpensegment; das Servicegeschäft KSB SupremeServ hielt sich stabil, während das Armaturen‑Geschäft rückläufige Ergebnisse auswies.

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB geht mit einem vorsichtigen Ausblick in das Geschäftsjahr 2026 und löst damit deutliche Turbulenzen an den Kapitalmärkten aus. Vorstandssprecher Dr. Stephan Timmermann betonte die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, namentlich den Konflikt im Iran, sowie spürbar gestiegene Energie‑ und Logistikkosten, die die Marktentwicklung belasten und die erste Jahreshälfte beeinträchtigen könnten. Anleger reagierten scharf: Die Aktie fiel am Donnerstag um rund 15 Prozent – der stärkste Tagesverlust seit dem Corona‑Crash 2020.

Der Ausblick für 2026 bleibt aber deutlich von Unsicherheit geprägt: KSB nennt für den Auftragseingang eine breite Spanne von 3,1 bis 3,5 Milliarden Euro, womit sowohl ein Rückgang als auch ein neuer Rekord möglich sind. Der Umsatz wird mit 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro veranschlagt, das EBIT mit 220 bis 265 Millionen Euro. Diese Bandbreiten spiegeln die möglichen Auswirkungen geopolitischer Risiken, verschärfter Handelsschranken und negativer Währungseffekte wider.

Für Unmut bei Anlegern sorgte zudem der Dividendenvorschlag: Der Verwaltungsrat will unverändert 26,50 Euro je Stammaktie und 26,76 Euro je Vorzugsaktie ausschütten. Die Erwartung einer höheren Ausschüttung verstärkte die Gewinnmitnahmen am Markt.

KSB bleibt aus Analystensicht ein stabiler SDAX‑Standardwert mit geschützter Eigentümerstruktur, starker Marktposition in kritischen Infrastruktursegmenten und einem wachsenden Servicegeschäft. Kurzfristig dürfte die Kursvolatilität jedoch anhalten, bis sich die geopolitischen Rahmenbedingungen und Kostentrends klären.

Der Konzern hatte 2025 Investitionen von rund 180 Millionen Euro getätigt, vornehmlich in Europa, Nordamerika und Asien, um Kapazitäten auszubauen. Belastend wirkte eine einmalige Belastung für die SAP‑Transformation auf S/4HANA in Höhe von 26,6 Millionen Euro. Regional blieb Europa stärkster Markt, während der Mittlere Osten/Afrika das höchste prozentuale Wachstum verzeichnete. KSB beschäftigt rund 16.800 Mitarbeiter; die Vorstände sind bis Ende 2027 bestätigt. Für Anleger bleiben vor allem die Entwicklung der Energiepreise, die Auftragspipeline und mögliche Währungseffekte zentrale Beobachtungspunkte.

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,11 % und einem Kurs von 898EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.