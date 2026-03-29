Jungheinrich: EBIT-Crash, Dividende gekürzt – Kann Automation retten?

Der starke Rückgang ist vor allem auf ein Sonderbelastungspaket in Höhe von insgesamt 220 Millionen Euro zurückzuführen: rund 109 Millionen Euro entfielen auf den Verkauf der russischen Tochtergesellschaft, weitere 93 Millionen auf ein Restrukturierungsprogramm und 18 Millionen auf die Abschreibung von Entwicklungskosten für eine aufgegebene Automatisierungstechnologie. Bereinigt um diese Einmaleffekte und den Russland-Beitrag lag das operative Ergebnis bei ungefähr 448 Millionen Euro, die bereinigte operative Marge bei 7,9 Prozent – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr und ein Hinweis auf die zugrundeliegende Profitabilität des Geschäfts.

Jungheinrich hat das Jahr 2025 in einem schwierigen Marktumfeld mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen: Auftragseingang und Umsatz legten leicht zu, das operative Ergebnis brach jedoch deutlich ein – maßgeblich getrieben von Sondereffekten. Der Hamburger Gabelstapler- und Intralogistikkonzern meldete einen Auftragseingang von rund 5,4 Milliarden Euro (+1,4 %) und einen Umsatz von circa 5,5 Milliarden Euro (+2,0 %). Das ausgewiesene EBIT fiel jedoch auf 228 Millionen Euro nach 434 Millionen im Vorjahr.

Für 2026 gibt sich das Management zuversichtlicher: Die Prognose sieht einen Umsatz zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro sowie ein EBIT von 380 bis 450 Millionen Euro vor, was einer Marge von 7,2 bis 8,0 Prozent entspricht. Analystenkonsense liegen beim Umsatz rund vier Prozent über dem mittleren Prognosewert, beim EBIT etwa zwei Prozent darunter, sodass Spielraum für Gewinnrevisionen nach oben besteht. Beim Auftragseingang erwartet das Unternehmen 5,4 bis 6,0 Milliarden Euro; hier liegt der Analystenkonsens noch rund sechs Prozent über dem Mittelwert der Guidance.

Strategisch relevant ist die geplante Gliederung des Geschäfts ab 2026 in die Segmente „Industrial Trucks and Services“ (ITS) und „Automation and Warehouse Equipment“ (AWE). Die klare Herausstellung des Wachstumsbereichs Automatisierung soll die Position im wachsenden, aber hart umkämpften Markt stärken, der insbesondere durch chinesische Anbieter sowie Wettbewerber wie Kion und Toyota Industries unter Druck geraten ist. Zugleich verdeutlicht die Abschreibung auf Automatisierungsforschung die Risiken bei Technologiewechseln.

Finanziell signalisiert das Unternehmen Konsolidierung: Die Dividende je Vorzugsaktie wird auf 0,29 Euro gesenkt, was bei Anlegern negativ aufgenommen wurde – die Aktie fiel deutlich und notiert deutlich unter diversen Kurszielen, etwa 45 Euro von Bernstein. Mittelfristig setzt Jungheinrich auf Kostensenkungen durch sein Sparprogramm, das rund 1.000 Stellen betrifft und Einsparungen von rund 100 Millionen Euro pro Jahr erzielen soll. Insgesamt bleibt das Management optimistisch, doch hängen die Erholungsperspektiven stark von geopolitischer Stabilität, Lieferketten und dem Erfolg der Automatisierungsstrategie ab.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 26,74EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.