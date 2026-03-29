Rheinmetall unter Druck – Kursziel gesenkt, Mega‑Deal in Spanien?

Rheinmetall steht derzeit im Fokus von Analysten, Kunden und Kapitalmarktakteuren zugleich. Die US-Bank Bank of America senkte am 26. März ihr Kursziel für den deutschen Rüstungskonzern von 2.220 auf 1.830 Euro, beließ die Bewertung aber auf „Buy“. Analyst Benjamin Heelan begründet die Anpassung mit einer reduzierten Bewertungsmultiplikatorannahme, sieht zugleich aber eine verstärkte Nachfrage nach Luftabwehrsystemen nach dem iranischen Raketenangriff auf den US-Stützpunkt Diego Garcia. Als Profiteure dieser Verschiebung nennt er international tätige Verteidigungsunternehmen wie BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg und Hensoldt.

Parallel dazu treibt Rheinmetall seine operative Expansion voran: In Düsseldorf unterzeichneten Konzernchef Armin Papperger und Indra-Chef Ángel Escribano ein Memorandum of Understanding zur Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens in Spanien. Ziel ist die Teilnahme an Ausschreibungen der spanischen Armee – unter anderem für bis zu 3.000 Militär-Lastwagen sowie für gepanzerte taktische Fahrzeuge; auch Panzerbau bleibt eine Option. Die Produktion soll in Spanien stattfinden, das Projekt könnte nach Unternehmensangaben mehrere Milliarden Euro schwer werden und anfangs 500 bis 700 Arbeitsplätze schaffen. Die Partner sehen Synergiepotenziale insbesondere beim Einbau von Indra‑Elektronik in Rheinmetall‑Fahrzeuge. Indra bringt mit rund 62.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von etwa 5,5 Mrd. Euro starke Elektronik‑ und Verteidigungsfähigkeiten ein; Rheinmetall erzielte zuletzt rund 9,9 Mrd. Euro Umsatz bei 33.000 Mitarbeitern.

Auf technologischer Ebene testet die Rheinmetall‑Tochter Mira gemeinsam mit der Rheinbahn ab Mai ein Teleoperations‑Pilotprojekt am Düsseldorfer Flughafen: Zwei kleine, elektrisch betriebene Passagiertransporter sollen ferngesteuert auf einer öffentlichen Strecke verkehren. Ziel ist die Evaluation von Akzeptanz, Systemstabilität und Wirtschaftlichkeit – mit Blick auf Personaloptimierung im ÖPNV. Zwar verlangt die aktuelle Genehmigung noch einen Sicherheitsfahrer an Bord, regulatorische Lockerungen könnten künftig den nächsten Schritt ermöglichen.

An den Märkten sorgt eine kräftige Kursbereinigung für hitzige Debatten. Anlegerkommentare sprechen von Gewinnmitnahmen nach einer überhitzten Rallye; Rebalancing von Fonds, Shorts und Panik seien kurzfristige Treiber. Strategisch bleiben jedoch die langfristigen Treiber – NATO‑Aufrüstung, höhere Militärbudgets bis 2030 und volle Auftragsbücher – intakt. Kurzfristig sind Volatilität und Bewertungsdiskussionen zu erwarten; langfristig werden Auftragseingänge, Margen und Cashflows über den Kurs entscheiden.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 1.370EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.