BASF verkauft Höchst-Anlagen und eröffnet 8,7‑Mrd.-Megawerk in China

BASF vollzieht eine strategische Neuordnung: Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zum Verkauf aller Produktionsanlagen am Industriepark Höchst an die Frankfurter ProChem InnoTec GmbH unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des ersten Quartals des kommenden Jahres erwartet; zum Kaufpreis machte BASF keine Angaben. Die Anlagen waren zuletzt für die Fertigung von Glufosinat-Ammonium genutzt worden, deren Herstellung zum Jahresende 2024 eingestellt wurde. BASF hatte bereits Mitte 2024 angekündigt, sich aufgrund anhaltenden Kostendrucks vom Höchster Standort zu trennen. Mit dem Schritt stellt der Konzern die Kostenbasis neu auf und reduziert das Anlagenportfolio in Deutschland, während Arbeitsplätze und Folgekosten für die regionale Wertschöpfung im Fokus von Politik und Gewerkschaften bleiben dürften.

Zeitgleich treibt BASF seine Internationalisierung voran: In Zhanjiang (Südchina) wurde ein bislang größtes Einzelprojekt des Konzerns in Betrieb genommen – ein integrierter Verbundstandort mit Investitionen von rund 8,7 Milliarden Euro. Der sogenannte Steam Cracker, das Kernstück der Anlage, verschlang etwa eine Milliarde Euro; der Bau dauerte fast sechs Jahre, produziert wird bereits seit November. Mit dem Werk, dem zweiten vollständig von BASF verwalteten Verbundstandort in China neben Nanjing, zielt der Konzern auf den unterversorgten Markt in Südchina und auf Kunden in der wirtschaftsstarken Provinz Guangdong.