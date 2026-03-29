BASF verkauft Höchst-Anlagen und eröffnet 8,7‑Mrd.-Megawerk in China
BASF vollzieht eine strategische Neuordnung: Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zum Verkauf aller Produktionsanlagen am Industriepark Höchst an die Frankfurter ProChem InnoTec GmbH unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des ersten Quartals des kommenden Jahres erwartet; zum Kaufpreis machte BASF keine Angaben. Die Anlagen waren zuletzt für die Fertigung von Glufosinat-Ammonium genutzt worden, deren Herstellung zum Jahresende 2024 eingestellt wurde. BASF hatte bereits Mitte 2024 angekündigt, sich aufgrund anhaltenden Kostendrucks vom Höchster Standort zu trennen. Mit dem Schritt stellt der Konzern die Kostenbasis neu auf und reduziert das Anlagenportfolio in Deutschland, während Arbeitsplätze und Folgekosten für die regionale Wertschöpfung im Fokus von Politik und Gewerkschaften bleiben dürften.
Zeitgleich treibt BASF seine Internationalisierung voran: In Zhanjiang (Südchina) wurde ein bislang größtes Einzelprojekt des Konzerns in Betrieb genommen – ein integrierter Verbundstandort mit Investitionen von rund 8,7 Milliarden Euro. Der sogenannte Steam Cracker, das Kernstück der Anlage, verschlang etwa eine Milliarde Euro; der Bau dauerte fast sechs Jahre, produziert wird bereits seit November. Mit dem Werk, dem zweiten vollständig von BASF verwalteten Verbundstandort in China neben Nanjing, zielt der Konzern auf den unterversorgten Markt in Südchina und auf Kunden in der wirtschaftsstarken Provinz Guangdong.
Vorstandschef Markus Kamieth betonte bei der Eröffnung die Bedeutung globaler Kooperationen und verteidigte die Expansion trotz geopolitischer Spannungen und kritischer Debatten über Abhängigkeiten. China generiert derzeit rund 14 Prozent des BASF-Umsatzes; das Unternehmen sieht weiteres Wachstumspotenzial, auch vor dem Hintergrund prognostizierter Nachfragezuwächse bis 2035 und einer wachsenden Mittelschicht. Zugleich räumt BASF ein, dass sich die Rendite der Investition verzögern könnte: Schwache Nachfrage, Überkapazitäten und aggressive Preiskämpfe in Branchen wie Automobil, Stahl und Solar belasten Margen.
Risiken bleiben vielschichtig: Menschenrechtsvorwürfe in Regionen wie Xinjiang hatten bereits zum Verkauf von Joint-Venture-Anteilen geführt; zudem droht bei einer Eskalation in der Taiwanstraße eine Störung zentraler Handelsrouten. BASF setzt auf Versorgungssicherheit durch einen eigenen Tiefseehafen und betont, dass das Werk primär für den chinesischen Markt gebaut wurde – Exporte nach Europa seien nicht geplant. Positiv hervorgehoben wird der geringe CO2-Fußabdruck: Dank 100 Prozent Grünstrom soll die Anlage rund halb so viel Emissionen verursachen wie vergleichbare Standorte, verbleiben aber rund eine Million Tonnen CO2 jährlich aus der Produktion. Insgesamt spiegeln die Maßnahmen BASFs Balanceakt zwischen Kostenkonsolidierung in Europa und Wachstumsoffensive in Asien wider.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 51,36EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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