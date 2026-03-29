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    Evotec vor Entscheider-Terminen: Analysten skeptisch, BARDA-Deal stützt

    Evotec vor Entscheider-Terminen: Analysten skeptisch, BARDA-Deal stützt
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec steht im Fokus von Investoren und Analysten: Der Wirkstoffforscher hat über den Dienstleister EQS die Termine für seine nächsten Finanzpublikationen bekanntgegeben. Demnach erscheinen der Konzern-Jahresfinanzbericht am 8. April 2026 sowie eine Quartals-/Zwischenmitteilung des ersten Halbjahres am 6. Mai 2026. Weitere Veröffentlichungen sind für den 13. August (Halbjahresbericht/Q2) und den 5. November 2026 (Zwischenmitteilung 2. Halbjahr) geplant. Die Mitteilungen werden in Deutsch und Englisch auf der Investor-Relations-Website von Evotec zugänglich gemacht. Diese Transparenztermine bieten Anlegern feste Orientierungspunkte, in denen die Unternehmensführung auch Details zur Fortentwicklung des Restrukturierungsprogramms „Horizon“ und zur operativen Erholung liefern dürfte.

    Parallel äußern Analysten gemischte Erwartungen: Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec marginal von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, beließ aber die Einstufung auf „Buy“. Analyst Christian Ehmann kommentiert, dass der Ausblick vom 10. März die eigenen Erwartungen deutlich verfehlt habe und das Programm „Horizon“ derzeit alle Beobachtungen überschattet. Trotzdem bleibt Berenberg optimistisch hinsichtlich einer langfristigen Erholung – gestützt vor allem auf ein Wiederhochlaufen der Auftragsforschung im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) sowie auf das Wachstumspotenzial der Tochter Just‑Evotec Biologics (JEB), die voraussichtlich ab 2027 wieder stärker wachsen könnte.

    Operativ und strategisch setzt Evotec zugleich auf konkrete Partnerschaften: Just‑Evotec Biologics hat eine Vereinbarung mit der US‑Behörde BARDA zur Optimierung der Bioproduktion von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren bekanntgegeben. Solche Projekte stärken nicht nur die technologische Kompetenz, sondern können auch reputations- und umsatzwirksam sein, sollten sie in Folgeaufträge oder dauerhafte Kooperationen münden.

    Anlegerreaktionen sind geteilt: In Diskussionsforen wird die Bilanzsituation gelobt – positives Eigenkapital und ausreichende Liquidität werden als Fundament für den Turnaround gesehen. Andere Marktteilnehmer zeigen sich ungeduldig und zweifeln am Tempo der Erholung; vereinzelt werden jedoch weiterhin hohe Kurspotenziale prognostiziert.

    Fazit: Kurzfristig lastet das Restrukturierungsprogramm auf der Bewertung, mittelfristig bieten die anstehenden Finanzberichte, die Erholung im D&PD‑Segment sowie strategische Partnerschaften wie mit BARDA klare Katalysatoren. Anleger sollten die bevorstehenden Zahlen und Managementkommentare genau verfolgen, um Einschätzungen zu Profitabilität, Cash‑Burn und der Wirksamkeit von „Horizon“ zu aktualisieren.



    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 4,259EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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