Lufthansa: Bodenfrieden mit Verdi — Pilotenstreiks drohen weiter

Parallel hat Lufthansa mit Verdi einen Tarifabschluss für rund 20.000 Bodenbeschäftigte erzielt und damit drohende Arbeitsniederlegungen auf dem Boden abgewendet. Kernpunkte sind Gehaltserhöhungen von insgesamt rund 4,6 Prozent in zwei Stufen, davon 2,2 Prozent rückwirkend zum 1. Januar für Beschäftigte von Lufthansa Technik und Cargo sowie weitere 2,4 Prozent ab 1. März 2027. Bei den Bodenbeschäftigten der Lufthansa AG beginnt die erste Stufe wegen der angespannten Lage ein Jahr später. Die Laufzeit beträgt 26 Monate bis Ende Februar 2028.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Lufthansa nur marginal von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ jedoch beibehalten. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluglinien angesichts gestiegener Treibstoffkosten und der durch den Konflikt im Golf zu erwartenden Folgewirkungen an. Seine Prognosen bleiben nach eigenen Angaben jedoch sehr unsicher; am stärksten getroffen sind Air France-KLM und Wizz Air. Für die Lufthansa erwartet Castle eine Erholung der Verkehrsleistung erst 2026, was die kurzfristige Ertragsentwicklung limitiert.

Darüber hinaus sieht der Abschluss drei zusätzliche freie Tage für Verdi-Mitglieder, eine finanzielle Aufwertung technischer Berufe, eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro sowie einen achtjährigen Schutz vor Ausgliederungen in Niedriglohnfirmen vor. Verdi veranschlagt den durchschnittlichen Zuwachs bei gut 220 Euro monatlich; die Mitglieder müssen dem Ergebnis noch in einer Befragung zustimmen.

Trotz des Erfolgs bei den Bodenkräften bleibt das Konfliktrisiko im Konzern hoch. Piloten und Kabinenpersonal haben sich in Urabstimmungen deutlich für Arbeitskämpfe ausgesprochen; die Gewerkschaft Ufo meldete bei der Kerngesellschaft rund 94 Prozent und bei CityLine knapp 99 Prozent Zustimmung. Streiks bei Cockpit- oder Kabinenpersonal sind technologisch und operativ wirksam, wie frühere Ausstände zeigten, die hunderte Flüge zum Ausfall brachten und Reisende in großem Umfang betrafen.

Für Investoren bedeutet dies ein zweigleisiges Risiko: Auf der Kostenseite belasten steigende Treibstoffpreise sowie Tarifaufwendungen die Margen, auf der Erlösseite bedrohen Arbeitskämpfe das Angebot und damit Umsatz und Kundenzufriedenheit. UBS’ restriktivere Schätzungen und das nur leicht reduzierte Kursziel spiegeln diese Balance wider: Fundamentale Hoffnung auf Erholung 2026, zugleich hohe kurzfristige Volatilität.

Markttechnisch äußern einzelne Beobachter zudem pessimistische Szenarien; in Foren wird ein Kursrückgang bis auf etwa sechs Euro als möglich bezeichnet, falls die Krise im Golf länger andauere. Insgesamt bleibt Lufthansa somit ein Unternehmen mit konjunktureller Erholungsperspektive, aber signifikanten geopolitischen und tariflichen Risiken, die Anleger kurzfristig im Blick behalten sollten. Analysten und Investoren sollten daher sowohl konjunkturelle Indikatoren als auch die Entwicklung diplomatischer Gespräche über den Golfkonflikt eng verfolgen und die Liquiditätslage beobachten.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 7,37EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.