Ölpreis-Schock und Iran-Konflikt: Bund-Renditen klettern auf rund 3,1%

Marktteilnehmer führten die Ausverkäufe vor allem auf die steigenden Ölpreise zurück. Höhere Energiepreise treiben die Inflationserwartungen an und nähren Spekulationen, die Europäische Zentralbank (EZB) könnte die Zinsen erneut anheben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde signalisiert Handlungsbereitschaft, mahnte aber zur Vorsicht: Die Lage im Nahen Osten habe das Potenzial, die Ölinfrastruktur langfristig zu schädigen und eine nachhaltige Rückkehr zur Normalität zu verzögern. Ökonomen und Marktstrategen warnen, die Märkte unterschätzten derzeit die Dauer der Schäden, die Jahre für eine vollständige Wiederherstellung benötigen könnten.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen gaben in dieser Handelswoche deutlich nach. Auslöser waren sprunghaft gestiegene Rohölpreise und die zunehmende Unsicherheit durch den anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future verzeichnete mehrfach deutliche Verluste — zwischen rund 0,2 und 0,9 Prozent — und notierte zuletzt in einer Spanne um 124 bis 125 Punkte. Parallel stiegen die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen auf rund 3,0 bis 3,12 Prozent, ein Niveau, das in Teilen an den höchsten Stand seit 2011 erinnert. Auch in anderen Euroländern legten die Renditen zu.

Der militärische Konflikt bleibt unübersichtlich. US-Präsident Donald Trump verlängerte sein Ultimatum gegenüber Teheran mehrfach und verkündete eine zeitweilige Aussetzung bestimmter Angriffsabsichten; zugleich drohte er mit Konsequenzen, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. US-Sondergesandte äußerten sich optimistisch über Verhandlungschancen, während das iranische Außenministerium jede laufende Verhandlung mit Washington bestritten hat. Die anhaltende Unsicherheit verstärkt Risikoaversion und sorgt für Nervosität an den Finanzmärkten.

Konjunkturseitig schlägt der Konflikt bereits auf die Binnenstimmung durch: Das Verbrauchervertrauen in Deutschland hat sich stärker als erwartet eingetrübt. Hinzu kommen Daten wie eine Jahresinflationsrate in Spanien von 3,3 Prozent, die über dem EZB-Ziel liegt. In den USA stehen wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenhilfe an, dürften jedoch diesmal weniger Beachtung finden. Marktkommentatoren sehen in der Kombination aus geopolitischem Risiko, energiebetriebenen Inflationssorgen und wachsender Zinserwartung den Haupttreiber für die jüngsten Kursverluste bei Staatsanleihen.

Anleger bewerten deshalb kurzfristig ein erhöhtes Zins- und Inflationsrisiko, was zu Umschichtungen hin zu variabel verzinsten Produkten und inflationsindexierten Papieren führen kann. Staats- und Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten bleiben besonders empfindlich; die Spreads zu Bundesanleihen könnten sich ausweiten, sofern die EZB entschlossener als bislang agiert. Für die Realwirtschaft bedeuten anhaltend hohe Energiepreise und restriktivere Finanzierungsbedingungen Risiken für Investitionen und Konsum. Beobachter raten, die Entwicklung der Ölpreise, diplomatische Verhandlungen und geldpolitische Signale der EZB eng zu verfolgen, da diese Faktoren die Zinsstrukturkurve und damit Finanzierungskosten für Staaten und Unternehmen in den kommenden Monaten maßgeblich bestimmen werden. Kurzfristig bleibt Volatilität an den Anleihemärkten weiterhin hoch.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 124,4EUR auf L&S Exchange (27. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.