RWE vor Offshore‑Boom – Analysten uneins: Kaufchance oder Risiko?

Deutsche Bank und Bernstein haben binnen weniger Tage ihre Kursziele für RWE angehoben – doch die Einschätzungen des Energiekonzerns differieren weiterhin. Die Deutsche Bank hob ihr Ziel von 55 auf 63 Euro und bekräftigte die Einstufung „Buy“. Analyst Olly Jeffery bezeichnet RWE als „essenziellen Kauf“: Wachstumsprognosen und die bisherige Erfolgsbilanz rechtfertigten demnach einen Bewertungsaufschlag; die erwarteten jährlichen Gewinnsteigerungen bis 2031 stuft er als konservativ ein. Das US‑Haus Bernstein erhöhte sein Ziel dagegen nur marginal von 55 auf 57 Euro und beließ die Bewertung bei „Market‑Perform“. Analystin Deepa Venkateswaran passte nach Jahreszahlen und Kapitalmarktpräsentationen ihre Modelle an und berücksichtigte den überarbeiteten Strategieplan bis 2031, in dem eine stärkere Kapitalallokation in den USA vorgesehen ist; sie sieht den Plan als realisierbar und solide – allerdings ohne Anlass für eine positive Einstufung.

Die divergierenden Analystenurteile spiegeln die Zwiespältigkeit von Chancen und Risiken bei RWE wider. Positiv wirkt die offensichtliche Wachstumsdynamik, vor allem im Offshore‑Windbereich und durch internationale Investitionen. Ein konkretes Beispiel: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat die Genehmigung für zwei neue Offshore‑Windparks des Nordseecluster B erteilt – insgesamt 60 Anlagen mit jeweils 15 MW Leistung, zusammen rund 900 MW. Baubeginn ist für Frühjahr 2027 vorgesehen, erste Inbetriebnahmen ab dem dritten Quartal 2028, die komplette zweite Ausbaustufe bis 2029. Nordseecluster A mit 660 MW ist bereits im Bau; zusammengerechnet sollen die Projekte rund 6,5 TWh Strom jährlich liefern. RWE hat für Nordseecluster B einen Partner: Der norwegische Staatsfonds hält 49 Prozent der Projektgesellschaft, RWE 51 Prozent und die operative Führung – ein Zeichen für Risikoallokation und Kapitalzufluss.

Parallel dazu belastet die politische Debatte um den Kohleausstieg das Umfeld. FDP/Union‑Statements zur möglichen Verlängerung von Kohlekraftwerken – zuletzt geäußert von Kanzler Merz – stoßen auf scharfe Kritik der Grünen. Diese warnen vor zusätzlichen Kosten und einer Verzögerung der Energiewende; zugleich drohen bei politischen Kehrtwendungen Entschädigungsforderungen der Betreiber. Für Anleger bedeutet das: RWE steht strategisch gut da, profitiert vom Offshore‑Boom und externen Investoren; zugleich bleiben politische Risiken, Kapitalallokationsentscheidungen (vor allem USA) und die Ausgestaltung des Kohleausstiegs gewichtige Einflussfaktoren für Bewertung und Kursentwicklung.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 54,08EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.