Disney+ fährt Offensive: Vampir-Dystopie, Neuhaus-Krimi & Reality

Kern der Ankündigungen sind mehrere deutsche Produktionen: Die achtteilige Dystopie City of Blood, basierend auf der Graphic-Novel-Reihe Berlinoir, startet am 16. September und verbindet Thriller, Kriminalität und Vampirmythos vor dem Hintergrund klimabedingter Hitze in einem korrupten Stadtstaat Berlin. Als Zugpferd dienen junge Darstellerinnen und ein markantes Setting, das vor allem jüngere und genreaffine Zuschauer adressiert. Für 2027 kündigte Disney+ die Miniserie Monster an, eine gemeinsame Produktion mit dem ZDF nach einem Krimi der Bestsellerautorin Nele Neuhaus; durch die Adaption bekannter Buchrechte und ein etabliertes Ermittlerduo soll ein breites, auch älteres Publikum erreicht werden.

Disney+ hat auf seinem Content Showcase 2026 in Berlin ein robustes Programm für die kommenden Monate präsentiert, das den Streaminganbieter in der DACH-Region strategisch positionieren soll. Mit einem Mix aus Genreproduktionen, Bestselleradaptionen, historischer Satire und erstmals auch non-fiktionaler Auftragsproduktion versucht der Dienst, Abonnenten zu halten, neue Zielgruppen zu erschließen und lokale Produktionskapazitäten zu stärken.

Darüber hinaus plant Disney+ die Umsetzung der New-Adult-Romanreihe Westwell sowie die opulente Wiener-Kongress-Satire Vienna Game, die klassische Event-Drama-Zuschauer anspricht. Mit W&B Television steht ein erfahrener deutscher Produzent hinter Teilen der Slate, was Qualitätswahrnehmung und internationale Vertriebsperspektiven erhöht.

Wirtschaftlich sind mehrere Motive erkennbar: Lokale Produktionen fördern Marktnähe und kulturelle Relevanz, stärken Beziehungen zu Talenten und Studios und erfüllen regulatorische sowie öffentlichkeitswirksame Erwartungen an Investitionen in Europa. Die Kooperation mit ZDF mindert finanzielle Risiken durch Kostenbeteiligung und erweitert die Plattformreichweite durch lineare Fenster. Zugleich weitet Disney+ sein Portfolio mit der Reality-Doku Yacht Deals Monaco erstmals in nicht-fiktionale Auftragsproduktionen aus, um Werbe- und Zuschauersegmente zu diversifizieren.

Aus Investorensicht ist entscheidend, wie effizient diese Ausgaben in zahlende Nutzer umgemünzt werden. Gute Markenrechte wie Berlinoir oder Neuhaus-Romane senken Anlaufrisiken und bieten Anschlussmöglichkeiten für Lizenzverkäufe, Sekundärrechte und Merchandising. Co-Produktionen mit öffentlich-rechtlichen Sendern und erfahrenen Herstellern ermöglichen zudem steuerliche Abschreibungen und die Nutzung lokaler Fördermittel, wodurch die Kapitalrendite verbessert wird. Gleichzeitig öffnet ein vielfältiges Portfolio internationale Exportchancen, insbesondere in europäischen und englischsprachigen Märkten. Kurzfristig dürften die Titel nur begrenzte Margen zeigen; langfristig aber stärkt eine stringente deutsche Content-Pipeline die Verhandlungsposition von Disney+ gegenüber Produzenten und erhöht den strategischen Wert der Plattform im hart umkämpften Streamingmarkt. Entscheidend bleiben Reichweite, Kostendisziplin und nachhaltige Zuschauerbindung langfristig messbar.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 92,42EUR auf NYSE (28. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.