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    CPI Europe: Gewinnsprung auf €513,5 Mio. – 12.000 Wohnungen gekauft

    CPI Europe hat im Geschäftsjahr 2025 deutliche Ergebnisverbesserungen erzielt und präsentiert sich nach strategischen Portfolioanpassungen robuster als im Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete ein Konzernergebnis von €513,5 Millionen (2024: €133,5 Mio.) und ein EBIT von €710,3 Millionen (2024: €419,4 Mio.), getragen von Neubewertungen in Höhe von €211,8 Millionen sowie einem starken operativen Ergebnis.

    Die Mieterlöse beliefen sich auf €562,5 Millionen (−4,5% gegenüber 2024), wobei bereinigt um Akquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe die Like‑for‑Like‑Mieterlöse um 1,7% zunahmen. Das Ergebnis aus dem Asset Management lag bei €457,3 Millionen; das operative Ergebnis betrug €377,8 Millionen. Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich auf −€110,5 Millionen. Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte €599,8 Millionen.

    Ende 2025 umfasste das Immobilienportfolio 357 Objekte mit einem Marktwert von €8.701,5 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen Quadratmetern. Der Vermietungsgrad betrug 94,0%, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) 3,9 Jahre. Das Verkaufsvolumen belief sich auf €736,6 Millionen. Strategisch relevant ist der Erwerb eines tschechischen Wohnportfolios mit rund 12.000 Wohnungen, der das künftige Wachstum stützen soll.

    Die Bilanz weist eine solide Struktur auf: Eigenkapitalquote 47,1%, Netto‑Loan‑to‑Value 42,6% und Liquide Mittel von €320,0 Millionen. Finanzverbindlichkeiten sind zu 93,2% gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Der IFRS‑Buchwert je Aktie stieg auf €32,31, der EPRA‑NTA je Aktie auf €35,62.

    CPI Europe führt die positiven Neubewertungen vor allem auf eine günstigere Marktentwicklung im Einzelhandelssegment zurück, insbesondere Rendite‑ und Mietentwicklung. Die geringeren Mieterlöse resultieren vor allem aus gezielten Verkäufen von Non‑Core‑Assets.

    Für 2026 plant CPI Europe eine weitere Optimierung des Bestandsportfolios mit Fokus auf das neu erworbene tschechische Wohnportfolio sowie den Ausbau des Retail‑Park‑Segments. Nicht in die Strategie passende Immobilien sollen weiter veräußert werden; Akquisitionen werden opportunistisch geprüft.

    Zur Einordnung veröffentlichte auch die S IMMO AG ihr Ergebnis 2025: Portfolio 104 Immobilien, Buchwert €3.153,2 Millionen, Mieterlöse €227,3 Millionen, EBITDA €284,7 Millionen, Konzernergebnis €229,3 Millionen und Ergebnis je Aktie €3,25. Der vollständige Jahresbericht 2025 von CPI Europe ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

    Für Anleger signalisiert die Kombination aus Ergebnisaufschwung und erhöhtem EPRA‑NTA eine Erholung der Substanzwerte nachdem die Branche zuvor unter Zinsdruck und Bewertungsabschlägen gelitten hatte. Die hohe Hedge‑Quote reduziert Zinsrisiken kurzfristig, dennoch bleiben Refinanzierungszyklen und die Integration des großvolumigen tschechischen Wohnportfolios potenzielle Unsicherheitsfaktoren. Operativ spricht die positive Like‑for‑Like‑Entwicklung für resilienten Leasingdruck in den Bestandsobjekten, während der Verkaufserlös die Bilanz stärkt. Insgesamt positioniert sich CPI Europe defensiv wachstumsorientiert; die Kursreaktion wird maßgeblich von weiteren Marktbewertungen und der Kapitalmarktstimmung abhängen. Investoren sollten die nächsten Quartalszahlen und die Asset‑Verkäufe aufmerksam, regelmäßig genau intensiv beobachten.



    Immofinanz

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    Die Immofinanz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 15,26EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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