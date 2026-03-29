Revolution auf A516: XXL‑Brücken, 3D‑Treppen und Chemie‑Wandel im Osten

Für Investoren und Infrastrukturplaner bedeutet das Verfahren eine potenzielle Beschleunigung von Bauzyklen und eine Reduzierung von Lebenszykluskosten – vorausgesetzt, Logistik und Zulassungssysteme passen sich an XXL-Komponenten an. Die Praxis wird zeigen, ob die angekündigten Zeit- und Kostenvorteile in Serie erreichbar sind.

Die Autobahn GmbH hat an der A516 in Oberhausen eine technische und logistische Premiere gemeldet: Dort wurden erstmals in Deutschland XXL-Fertigteile für eine Autobahnbrücke verbaut – Einzelstücke von rund 40 Metern Länge und je 121 Tonnen Gewicht. Bisher lag die zulässige Obergrenze bei 35 Metern. Die Elemente wurden per Schwertransport zum Bauplatz gebracht, verzögerten sich kurzfristig durch einen Unfall auf der A2 und wurden abschließend von zwei Spezialkränen montiert. Die 120 Meter lange Brücke soll nach Unternehmensangaben in nur sieben Monaten fertiggestellt sein; mit konventionellen Methoden wären rund zwei Jahre veranschlagt worden. Höhere Vorfertigung verringert zudem Fugen und damit Angriffsflächen für Wasser – ein Argument für längere Haltbarkeit – und soll in dicht besiedelten Regionen wie dem Ruhrgebiet Staus, CO2-Emissionen und volkswirtschaftliche Ausfallkosten reduzieren. Als weiteres Innovationsmerkmal kommen 3D-gedruckte Treppen an den Böschungen zum Einsatz, um Erfahrungen für künftige Projekte zu sammeln.

Parallel dazu steht die ostdeutsche Chemiebranche vor einer notwendigen Transformation. Das Center for the Transformation of Chemistry (CTC) will in Leipzig neue, ressourcenschonendere Verfahren entwickeln; an geplanten Standorten in Merseburg und Delitzsch sollen bis 2038 rund 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Die Forschung fokussiert auf Recyclinglösungen und Ersatzstoffe für problematische Chemikalien. Entscheidend für den Standortvorteil ist, ob Wertschöpfungsketten in Deutschland gehalten werden können oder ins Ausland abwandern.

Als Beispiel für erfolgreiche Innovationspathways gilt das Start-up Cynio im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen: Das junge Unternehmen produziert Isocyanate ohne Phosgen, nutzt stattdessen industriell anfallendes CO2 und zielt auf Nischenmärkte, die Großkonzerne meiden. Solche Gründer können die Skalierung nachhaltiger Verfahren vorantreiben und die regionale Industrie stabilisieren. In Sachsen-Anhalt macht die Chemiebranche bereits knapp 20 Prozent des Umsatzes des verarbeitenden Gewerbes aus – ein gewichtiger Faktor für Landeswirtschaft und Beschäftigung.

Politisch erhöht sich der Druck auf Regulierer: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze kritisiert das Bundeskartellamt als zu untätig angesichts hoher Sprit- und Energiekosten und begrüßt Maßnahmen wie die geplante Beschränkung täglicher Preiserhöhungen an Tankstellen – zugleich fordert er zusätzliche Schritte, etwa beim Steuer- und Abgabenniveau. Vor dem Hintergrund einer anstehenden Landtagswahl bleibt das Thema Wettbewerbsaufsicht und Verbraucherentlastung politisch brisant.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 71,69EUR auf Ariva Indikation (27. März 2026, 20:20 Uhr) gehandelt.