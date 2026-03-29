Delivery Hero: Zwei Banken, zwei Ziele – Anleger vor schwerer Entscheidung

Analyst Andrew Ross von Barclays betont, dass der eigentliche Moment der Wahrheit für Delivery Hero noch bevorstehe. In den kommenden Monaten erwarten die Briten mehrere potenzielle Kursgeber: die Hauptversammlung, strategische Überlegungen des Managements sowie eine Entscheidung über die Zukunft der Prosus-Anteile. Diese Faktoren könnten laut Barclays substanzielle Impulse für die Aktienbewertung liefern. Zugleich konstatiert die Bank, dass der aktuelle Geschäftsbericht und der Ausblick für 2026 keine gravierenden negativen Überraschungen enthielten – was gegen ein unmittelbares Abwärtsrisiko spricht, aber Spielraum für weitere Bewertungsanpassungen lässt.

Zwei große Investmentbanken haben ihre Bewertungen für den Essenslieferdienst Delivery Hero bekräftigt, liefern aber unterschiedliche Zielmarken – ein Signal dafür, dass Anleger zwar Chancen, aber auch handfeste Unsicherheiten sehen. Barclays senkte das Kursziel von 36,90 auf 35,10 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf "Overweight". JPMorgan bestätigte ebenfalls das Rating "Overweight", hält das Papier aber nur für bis zu 28 Euro attraktiv. Damit liegt eine deutliche Spreizung der Erwartungen vor, die Anleger vor Entscheidungen stellt.

Bei JPMorgan lobt Analyst Marcus Diebel den starken Free Cashflow, ein Argument für nachhaltige Substanz und finanzielle Flexibilität des Konzerns. Gleichzeitig sieht Diebel den Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) als etwas schwächer als erwartet an. Diese Diskrepanz zwischen stabiler Cash-Generierung und moderatem operativen Gewinnwachstum führt zu einer vorsichtigeren Preisprojektion, ohne die grundsätzliche Übergewichtung zu verwerfen.

Für Investoren ergeben sich daraus klare Handlungsfelder: Zum einen sind die anstehenden unternehmensspezifischen Ereignisse – insbesondere die Entscheidung über die Prosus-Beteiligung und mögliche Strategieanpassungen – als potenzielle Kurstreiber zu beachten. Zum anderen gilt es, das Spannungsfeld zwischen Free Cashflow-Stärke und relativ schwächerer Ebitda-Entwicklung zu bewerten. Während ein starker Free Cashflow finanzielle Möglichkeiten wie Schuldentilgung, Rückkäufe oder Investitionen offenhält, könnte ein schleppender operativer Trend die Gewinnentwicklung und damit mittelfristig die Bewertung belasten.

Fazit: Beide Banken sehen Aufwärtspotenzial, unterscheiden sich aber deutlich in der Höhe der Erwartung. Anleger sollten die kommenden Monate als Entscheidungsphase verstehen: Wer auf kurzfristige, strategische Impulse setzt, dürfte Chancen erkennen; wer stärker auf operative Profitabilität achtet, wird die Entwicklung von Ebitda und Margen kritisch beobachten.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.