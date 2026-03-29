JOST-HV am 7. Mai: 1,50 € Dividende, Aktienrückkauf & Kapitalplan

Personalentscheidend ist die Neubesetzung eines Aufsichtsratsmandats: Karsten Kühl legt sein Mandat nieder; zur Nachwahl schlägt der Aufsichtsrat Evelyne Freitag vor. Für die Jahresabschlüsse 2026 wird die Forvis Mazars GmbH & Co. KG als Jahres- und Konzernabschlussprüfer sowie die Spall & Kölsch GmbH als Prüferin des Nachhaltigkeitsberichts vorgeschlagen.

JOST Werke lädt zur ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2026 in Neu‑Isenburg – zentrale Beschlussgegenstände sind die Verwendung des Bilanzgewinns, Entlastungen, Personal- und Kapitalmaßnamen sowie Mandate für Abschlussprüfer und Nachhaltigkeitsprüfer. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 24,585 Mio. EUR vollständig als Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie auszuschütten (Auszahlungstag: 12. Mai 2026). Zudem stehen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Billigung des geprüften Vergütungsberichts 2025 auf der Agenda.

Wesentliche Kapital- und Strukturmaßnahmen: Die HV soll eine neue Rückkauf‑Ermächtigung (bis zu 10 % des Grundkapitals) sowie umfangreiche Befugnisse zur Verwendung eigener Aktien beschließen. Parallel wird die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2023 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 (bis zu 8,195 Mio. EUR; entspricht 50 % des aktuellen Grundkapitals) mit Möglichkeit zum begrenzten Bezugsrechtsausschluss (max. 10 %) vorgeschlagen. Schließlich soll die Ermächtigung zur Ausgabe von Options‑ und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie das Bedingte Kapital 2023 aufgehoben und durch neue Mandate (Emissionen bis zu 700 Mio. EUR; bedingtes Kapital 2026: 8,195 Mio. EUR) ersetzt werden. Formale Hinweise zu Teilnahme-, Stimmrechts‑ und Einreichfristen sowie weiteren Informationspflichten sind veröffentlicht; Nachweisstichtag ist der 15. April 2026.

Parallel bestätigte JOST die vorläufigen Jahreszahlen 2025: Der Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg auf 1.534,2 Mio. EUR (+43,5 %), getrieben durch die Hyva‑Erstkonsolidierung (468,0 Mio. EUR); organisch betrug das Wachstum +1,7 %. Bereinigtes EBITDA kletterte auf 191,2 Mio. EUR (+29,1 %), das bereinigte EBIT auf 145,2 Mio. EUR (+28,6 %), die bereinigte EBIT‑Marge lag bei 9,5 %. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern stieg auf 83,5 Mio. EUR (+12,1 %), bereinigtes Ergebnis je Aktie auf 5,52 EUR. Das Ergebnis nach Steuern sank auf 9,4 Mio. EUR aufgrund gestiegener Finanz- und Steueraufwendungen; Nettoverschuldung erhöhte sich auf 441,6 Mio. EUR (Leverage 2,27x), blieb aber unter der Zielmarke von 2,5x. Free Cashflow erreichte 126,4 Mio. EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen wegen der soliden Ergebnisentwicklung die Dividende von 1,50 EUR vor. Für 2026 wird weiteres profitables Wachstum im einstelligen Prozentbereich erwartet; Risiken ergeben sich aus geopolitischen Spannungen (u. a. Iran). Die Privatbank Berenberg senkte das Kursziel leicht auf 82 EUR, bestätigte aber die Kaufempfehlung.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 50,10EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.