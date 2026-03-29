Hamburger OLG: Meta soll Millionen zahlen – Vergleich nach Datenpanne

Kern des Verfahrens ist eine massive Datenpanne, bei der zwischen Mai 2018 und September 2019 Angaben von mehr als 530 Millionen Nutzern in kriminelle Hände gelangten und 2021 im Darknet auftauchten. Der vzbv wirft Meta in Irland Verstöße gegen Datenschutzrecht vor; dem Musterverfahren haben sich nach Kanzleiangaben rund 27.000 Betroffene angeschlossen. Meta hatte zu Prozessbeginn die Klageabweisung beantragt; nun liegt der Ball bei den Parteien, die den Vergleichsvorschlag innerhalb der Frist beraten können.

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat den Rechtsstreit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Facebook-Mutter Meta vorerst in wirtschaftspolitisch relevanter Weise aufgefächert: Beide Seiten haben sechs Wochen Zeit, einen vom 11. Zivilsenat vorgeschlagenen millionenschweren Vergleich zu prüfen. Der Vorsitzende Richter Günter Wunsch machte den Vorschlag, nachdem er zuvor eine Aussetzung des Verfahrens mit einem möglichen Vorlagersuchantrag an den Europäischen Gerichtshof in Aussicht gestellt hatte. Anders als beim Prozessauftakt im Oktober stellte er die Zuständigkeit des Senats nicht infrage; Meta hatte diese zuvor bestritten.

Für Meta steht eine finanzielle Belastung in Millionenhöhe zur Debatte: Die Verbraucherzentralen fordern je Kläger zwischen 100 und 600 Euro als Entschädigung, der Richter nannte exemplarisch 200 Euro; bei 27.000 registrierten Betroffenen ergäbe das eine Summe von etwa 5,4 Millionen Euro. Richter Wunsch betonte, dass der Bundesgerichtshof grundsätzlich Schadensersatzansprüche für möglich gehalten habe und die Klage die Verjährung unterbrochen habe. Ein Vorgehen auf Verjährung werde nicht gelingen, mahnte er gegenüber der Verteidigung.

Ökonomisch betrachtet ist ein Vergleich für Meta attraktiv: Er würde die Gefahr Tausender Einzelklagen vor Amtsgerichten und damit exponentiell steigender Prozesskosten und administrativer Aufwände mindern. Hinzu käme die Überlegung des Reputationsrisikos, das der Vorsitzende offen ansprach. Für Unternehmen aus der Tech-Branche könnte das Verfahren Signalwirkung entfalten, insbesondere wenn Einzelfragen dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt würden und damit grenzüberschreitende Haftungsfragen unter der DSGVO geklärt würden.

Investoren und Marktteilnehmer beobachten den Fall mit Blick auf bilanzielle Rückstellungen und potenzielle Folgekosten: Zwar beziehen sich die registrierten Forderungen bislang nur auf einen kleinen Bruchteil der insgesamt betroffenen 530 Millionen Nutzer, doch ein Präzedenzfall vor europäischen Gerichten könnte deutlich höhere Sammelansprüche nach sich ziehen. Unternehmen sollten deshalb ihre Datenschutz-Compliance und Risikovorsorge prüfen. Für Meta bleibt neben einer finanziellen Lösung auch die Frage, inwieweit strukturelle Maßnahmen zur Datensicherheit kommuniziert und umgesetzt werden, um künftige Haftungsrisiken zu begrenzen. Und damit hoher Brisanz.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 525,7EUR auf Nasdaq (28. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.