    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburger OLG: Meta soll Millionen zahlen – Vergleich nach Datenpanne

    Hamburger OLG: Meta soll Millionen zahlen – Vergleich nach Datenpanne
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat den Rechtsstreit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Facebook-Mutter Meta vorerst in wirtschaftspolitisch relevanter Weise aufgefächert: Beide Seiten haben sechs Wochen Zeit, einen vom 11. Zivilsenat vorgeschlagenen millionenschweren Vergleich zu prüfen. Der Vorsitzende Richter Günter Wunsch machte den Vorschlag, nachdem er zuvor eine Aussetzung des Verfahrens mit einem möglichen Vorlagersuchantrag an den Europäischen Gerichtshof in Aussicht gestellt hatte. Anders als beim Prozessauftakt im Oktober stellte er die Zuständigkeit des Senats nicht infrage; Meta hatte diese zuvor bestritten.

    Kern des Verfahrens ist eine massive Datenpanne, bei der zwischen Mai 2018 und September 2019 Angaben von mehr als 530 Millionen Nutzern in kriminelle Hände gelangten und 2021 im Darknet auftauchten. Der vzbv wirft Meta in Irland Verstöße gegen Datenschutzrecht vor; dem Musterverfahren haben sich nach Kanzleiangaben rund 27.000 Betroffene angeschlossen. Meta hatte zu Prozessbeginn die Klageabweisung beantragt; nun liegt der Ball bei den Parteien, die den Vergleichsvorschlag innerhalb der Frist beraten können.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    556,73€
    Basispreis
    3,18
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    489,42€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Meta steht eine finanzielle Belastung in Millionenhöhe zur Debatte: Die Verbraucherzentralen fordern je Kläger zwischen 100 und 600 Euro als Entschädigung, der Richter nannte exemplarisch 200 Euro; bei 27.000 registrierten Betroffenen ergäbe das eine Summe von etwa 5,4 Millionen Euro. Richter Wunsch betonte, dass der Bundesgerichtshof grundsätzlich Schadensersatzansprüche für möglich gehalten habe und die Klage die Verjährung unterbrochen habe. Ein Vorgehen auf Verjährung werde nicht gelingen, mahnte er gegenüber der Verteidigung.

    Ökonomisch betrachtet ist ein Vergleich für Meta attraktiv: Er würde die Gefahr Tausender Einzelklagen vor Amtsgerichten und damit exponentiell steigender Prozesskosten und administrativer Aufwände mindern. Hinzu käme die Überlegung des Reputationsrisikos, das der Vorsitzende offen ansprach. Für Unternehmen aus der Tech-Branche könnte das Verfahren Signalwirkung entfalten, insbesondere wenn Einzelfragen dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt würden und damit grenzüberschreitende Haftungsfragen unter der DSGVO geklärt würden.

    Investoren und Marktteilnehmer beobachten den Fall mit Blick auf bilanzielle Rückstellungen und potenzielle Folgekosten: Zwar beziehen sich die registrierten Forderungen bislang nur auf einen kleinen Bruchteil der insgesamt betroffenen 530 Millionen Nutzer, doch ein Präzedenzfall vor europäischen Gerichten könnte deutlich höhere Sammelansprüche nach sich ziehen. Unternehmen sollten deshalb ihre Datenschutz-Compliance und Risikovorsorge prüfen. Für Meta bleibt neben einer finanziellen Lösung auch die Frage, inwieweit strukturelle Maßnahmen zur Datensicherheit kommuniziert und umgesetzt werden, um künftige Haftungsrisiken zu begrenzen. Und damit hoher Brisanz.



    Meta Platforms (A)

    -4,13 %
    -14,02 %
    -17,99 %
    -19,84 %
    -15,19 %
    +149,43 %
    +100,13 %
    +369,51 %
    +1.413,76 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 525,7EUR auf Nasdaq (28. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hamburger OLG: Meta soll Millionen zahlen – Vergleich nach Datenpanne Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat den Rechtsstreit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und der Facebook-Mutter Meta vorerst in wirtschaftspolitisch relevanter Weise aufgefächert: Beide Seiten haben sechs Wochen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     