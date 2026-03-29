Green Bridge meldet Kupferfunde bei Titac — Labor bestätigt?

Die geologischen Beobachtungen bestätigen laut Green Bridge das zuvor erstellte geologische und geophysikalische Zielmodell und stützen die Interpretation, dass die Kupfermineralisierung räumlich mit der titanhaltigen Wirtsintrusion verbunden sein könnte. Entscheidend ist jedoch, dass alle Mineralbestimmungen bislang auf visueller Bohrkernprotokollierung beruhen; Proben sind bereits für unabhängige Laboranalysen vorbereitet, deren Ergebnisse noch ausstehen und veröffentlicht werden, sobald sie validiert sind.

Green Bridge Metals hat erste Ergebnisse seines Phase‑1‑Diamantkernbohrprogramms auf dem Titac‑Projekt im South‑Contact‑District des Duluth‑Komplexes in Minnesota vorgelegt. Das kanadische Explorationsunternehmen (ISIN CA3929211025, WKN A3EW4S) bohrte seit Januar drei Löcher mit insgesamt 1.196 Metern, um das Kupferpotenzial innerhalb und in der Nähe der bestehenden Titandioxid‑Ressource systematisch zu prüfen. Sichtbare Sulfidmineralisierung wurde in allen drei Bohrungen über größere Abschnitte dokumentiert; dominierend sei Chalcopyrit (Kupferkies), teils in Form von Einsprengungen und kleinen Erzgängen in Tiefen zwischen etwa 100 und 450 Metern. Parallel dazu wurde Ilmenit – das Hauptträgermineral für Titandioxid – durchgehend im gesamten Intrusionsbereich festgestellt.

Wirtschaftlich relevante Eckdaten aus früheren Studien werden in der Mitteilung erneut hervorgehoben: Ein NI‑43‑101‑konformer technischer Bericht vom 18. September 2024 nennt eine Titandioxid‑Ressource mit rund 15 % TiO2 in mehreren zehn Millionen Tonnen Material (in der Mitteilung werden sowohl 45,1 als auch 46,6 Mio. Tonnen genannt). Das Unternehmen betont zudem das strategische Marktumfeld – mit einem erwähnten US‑Preis für Titandioxid‑Pigment von etwa 3.200 USD/t in 2025 – und sieht Wachstumstreiber in Nachfrage nach Kupfer für Elektrifizierung sowie nach Titan für Luftfahrt und Verteidigung. Ferner verweist Green Bridge auf das Potenzial des Duluth‑Komplexes, den die Mitteilung als eine bedeutende, weiter zu erschließende Rohstoffprovinz darstellt.

Aus Investorensicht wichtig: Das Management hat die Gewährung von 2,15 Mio. Incentive‑Optionen und 11,9 Mio. Restricted Share Units genehmigt. Die Mitteilung ist als Marketinginformation gekennzeichnet; Herausgeber und Emittent räumen Interessenkonflikte, Kapitalverwässerungs‑ und Projekt‑Risiken ein. Explorationsziele bleiben vorläufig: vermutete Mineralressourcen unterliegen erheblicher Unsicherheit und weisen keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit auf. Fazit: Positive, aber vorläufige geologische Signale; wirtschaftliche Relevanz hängt maßgeblich von den anstehenden Laboranalysen und weiteren Bohrungen ab.

Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,230EUR auf CSE (27. März 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.