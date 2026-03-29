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    Grünheide‑Skandal vor Wahl: Keine Hinweise auf Tesla‑Tonaufnahme

    Grünheide‑Skandal vor Wahl: Keine Hinweise auf Tesla‑Tonaufnahme
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Die jüngste Auseinandersetzung zwischen Tesla und der Gewerkschaft IG Metall um eine angebliche illegale Tonaufnahme in der Tesla‑Fabrik in Grünheide ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vorerst vom Tisch. Ermittlungen des Brandenburger Landeskriminalamts und die Auswertung eines Laptops hätten keine Anhaltspunkte für aufgezeichnete oder gespeicherte Aufnahmen geliefert; zudem gebe es keine Hinweise, dass das Mikrofon zur Tatzeit aktiviert gewesen sei. Das Verfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Verstößen gegen das Betriebsverfassungsgesetz soll zeitnah abgeschlossen werden, sobald Originalunterlagen geprüft sind.

    Hintergrund des Skandals war eine Strafanzeige Teslas gegen einen IG‑Metall‑Gewerkschaftssekretär, dem vorgeworfen wurde, die Betriebsratssitzung am 10. Februar heimlich aufgezeichnet zu haben. Tesla‑Werksleiter André Thierig machte die Vorwürfe öffentlich; die IG Metall wies sie zurück und erhob im Gegenzug eine Strafanzeige wegen übler Nachrede. Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich, mit dem bestimmte Behauptungen bis zum Ende der Wahl nicht wiederholt werden sollten.

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    Kollektives Misstrauen prägte die Auseinandersetzung. Die IG Metall spricht von einer gezielten „Schmutzkampagne“ zur Beeinflussung der Betriebsratswahl Anfang März und hat die Wahl gerichtlich angefochten. Tesla weist dies zurück; das Unternehmen betont, die Ermittlungen bestätigten nicht notwendigerweise eine Entwarnung, weil etwa Cloud‑basierte oder andere technische Vorgänge eine Aufzeichnung ermöglichten könnten. Zudem hatte Tesla in der Wahlkampfatmosphäre Unterstützung durch eine Liste ohne Gewerkschaftsbindung: Die Liste „Giga United“ gewann nach Unternehmensangaben.

    Die Kontroverse belastet mehr als nur rechtliche Fragen: Sie trifft das Vertrauen zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft und hat wirtschaftspolitische Relevanz vor dem Hintergrund des umstrittenen Ausbaus der Grünheide‑Fabrik. Firmenchef Elon Musk hatte im Vorfeld mit Konsequenzen für den Ausbau gedroht, falls „externe Organisationen“ Druck ausübten; Investitionspläne liegen derzeit auf Eis. Für Aktionäre, Zulieferer und die regionale Wirtschaft erhöht anhaltende Unsicherheit das politische Risiko. Sollte sich der Eindruck einer vorsätzlichen Wahlbeeinflussung erhärten, wären rechtliche Sanktionen und ein nachhaltiger Imageschaden für Tesla denkbar. Gleichwohl ist die juristische Hauptfragestellung — die mutmaßliche Aufzeichnung — nach aktuellem Stand ungeklärt und dürfte das Verfahren in nächster Zeit prägen.

    Marktteilnehmer sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen: Anhaltende juristische Auseinandersetzungen und interne Spannungen können Personalfluktuation, Produktionsplanung und die Standortsicherheit beeinträchtigen. Politisch ist Brandenburg sensibilisiert; die Landesregierung könnte bei eskalierenden Konflikten regulatorisch intervenieren. Für Investoren bleibt entscheidend, inwieweit Tesla Managementrisiken und Reputationsschäden durch klare Compliance‑ und Kommunikationssignale entschärft. Ein stabiles Arbeitsklima wäre zudem Voraussetzung, damit geplante Kapazitätsausweitungen wieder realistisch werden. Kurzfristig dürfte die Aktie volatil reagieren; mittelfristig entscheiden operative Kennzahlen und Fortschritte beim Ausbau über nachhaltiges Vertrauen und politische Stabilität notwendig.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 361,8EUR auf Nasdaq (28. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.



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