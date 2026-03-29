Hormus-Konflikt treibt Märkte: Öl explodiert, Gold im Sinkflug

Die Finanzmärkte zeigten sich zu Wochenbeginn in einem ungewöhnlich nervösen Zustand: Geopolitische Schlagzeilen aus dem Nahen Osten trieben die Volatilität in die Höhe und lösten binnen weniger Tage massive Preissprünge aus. Ausgangspunkt waren widersprüchliche Äußerungen des US-Präsidenten, die Ölpreise und damit verbundene Zinserwartungen stark beeinflussten. Ein zunächst optimistischer Kommentar, wonach US-Ziele im Konflikt bald erreichbar seien, wurde kurz darauf durch ein Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus überlagert. Diese Eskalation – später per Social-Media-Post auf fünf Tage gestreckt und begleitet von Hinweisen auf Verhandlungen – führte zu einem charakteristischen Wechselspiel aus Panikverkäufen und Erholungsrallys.

Die unmittelbaren Marktreaktionen waren heftig: Öl verteuerte sich am Montag zweistellig, die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen stiegen auf das höchste Niveau seit 15 Jahren, und zweijährige US-Staatsanleihen notierten wieder oberhalb von 4,00 Prozent. Die Aussicht auf zusätzliche Leitzinserhöhungen wurde entsprechend eingepreist. In diesem Umfeld gerieten sichere Häfen unter Druck: Gold fiel binnen Tagen von rund 4.820 US-Dollar je Unze auf ein Tief bei etwa 4.100, bevor es sich nach dem Entspannungssignal vorübergehend auf rund 4.500 bis 4.600 erholte; zum Redaktionsschluss lag der Preis bei etwa 4.440 US-Dollar.