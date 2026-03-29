Hormus-Konflikt treibt Märkte: Öl explodiert, Gold im Sinkflug
Die Finanzmärkte zeigten sich zu Wochenbeginn in einem ungewöhnlich nervösen Zustand: Geopolitische Schlagzeilen aus dem Nahen Osten trieben die Volatilität in die Höhe und lösten binnen weniger Tage massive Preissprünge aus. Ausgangspunkt waren widersprüchliche Äußerungen des US-Präsidenten, die Ölpreise und damit verbundene Zinserwartungen stark beeinflussten. Ein zunächst optimistischer Kommentar, wonach US-Ziele im Konflikt bald erreichbar seien, wurde kurz darauf durch ein Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus überlagert. Diese Eskalation – später per Social-Media-Post auf fünf Tage gestreckt und begleitet von Hinweisen auf Verhandlungen – führte zu einem charakteristischen Wechselspiel aus Panikverkäufen und Erholungsrallys.
Die unmittelbaren Marktreaktionen waren heftig: Öl verteuerte sich am Montag zweistellig, die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen stiegen auf das höchste Niveau seit 15 Jahren, und zweijährige US-Staatsanleihen notierten wieder oberhalb von 4,00 Prozent. Die Aussicht auf zusätzliche Leitzinserhöhungen wurde entsprechend eingepreist. In diesem Umfeld gerieten sichere Häfen unter Druck: Gold fiel binnen Tagen von rund 4.820 US-Dollar je Unze auf ein Tief bei etwa 4.100, bevor es sich nach dem Entspannungssignal vorübergehend auf rund 4.500 bis 4.600 erholte; zum Redaktionsschluss lag der Preis bei etwa 4.440 US-Dollar.
Zusätzliche Verunsicherung schürten Reports über mögliche Goldverkäufe von Notenbanken, um Dollarliquidität zu schaffen. Während Polen als Verkäufer weniger plausibel erscheint – die Nationalbank hatte jüngst noch Zukäufe angekündigt – gilt ein aktives Management des Goldbestands in der Türkei als wahrscheinlicher Treiber der Spekulationen. Solche Narrativen verschärfen kurzfristig die Schwankungen an den Edelmetallmärkten.
Auch der Xetra-Gold-Preis spiegelt die Turbulenzen wider: Von rund 133 Euro je Gramm fiel er binnen weniger Handelstage auf knapp 117,20, drehte dann jedoch wieder zurück in den Bereich um 125 Euro und startete den folgenden Handelstag bei etwa 123,50 Euro.
Marktteilnehmer reagieren defensiv: Viele reduzieren am Freitag Positionen, um Wochenendrisiken zu begrenzen – eine Taktik, die angesichts unvorhersehbarer Nachrichtenzyklen als sinnvoll gilt. Für die kommenden Tage bleiben das Quartalsende sowie die US-Arbeitsmarktdaten als weitere potentielle Volatilitätstreiber zu beobachten. Anleger sollten kurzfristig mit erhöhten Schwankungen rechnen; strategische Entscheidungen verlangen nun erhöhte Aufmerksamkeit für Nachrichtenfluss und Liquiditätsrisiken.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.508USD auf Forex (28. März 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.