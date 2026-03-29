Symrise-HV: 1,25€ Dividende und Aufsichtsratspoker — ESG im Blick

Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für 2025 samt Lage- und Aufsichtsratsbericht, Vergütungsbericht, Corporate-Governance-Erklärung sowie die nichtfinanziellen Erklärungen, die bereits Elemente der Europäischen Nachhaltigkeitsstandards (ESRS) enthalten. Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass der Jahresabschluss am 3. März 2026 gebilligt und damit festgestellt wurde; eine erneute Feststellung durch die Hauptversammlung ist nicht erforderlich.

Die Symrise AG hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung für Mittwoch, 6. Mai 2026, 10:00 Uhr in der Stadthalle Holzminden (Sollingstraße 101) veröffentlicht. Einlass beginnt um 08:30 Uhr; Aktionäre müssen sich rechtzeitig anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Nachweisstichtag ist der 14. April 2026; Anmeldeschluss ist der 29. April 2026, 24:00 Uhr. Briefwahl und Vollmachten sind bis 5. Mai 2026 möglich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 vor: Auszahlung einer Dividende von 1,25 Euro je dividendenberechtigter Aktie (entsprechend rund 173,894 Mio. Euro auf der Basis des Bestands zum 2. März 2026) und Vortrag von 72,815 Mio. Euro. Die Auszahlung soll am 11. Mai 2026 fällig werden; die Dividendenbasis kann aufgrund eines laufenden Aktienrückkaufprogramms noch angepasst werden.

Weitere Beschlussgegenstände sind die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025 sowie die Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH, Hannover, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026, als Prüfer für mögliche prüferische Durchsichten und als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 2026. Der Prüfungsausschuss sieht keine ungebührliche Beeinflussung.

Das bestehende Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder soll bestätigt werden; ergänzt wird eine Aktienhalteverpflichtung (CEO: 150% der jährlichen Festvergütung; übrige Vorstandsmitglieder: 100%; Aufbauphase vier Jahre). Zudem ist eine Neubesetzung im Aufsichtsrat vorgesehen: Bernd Hirsch steht nicht zur Wiederwahl; vorgeschlagen wird Eva Kienle (CFO der Ramboll Group) als Nachfolgerin. Angaben zu Mandaten und Lebenslauf sind online abrufbar. Die Satzungskonformen Regelungen zur Geschlechterverteilung im Aufsichtsrat wurden berücksichtigt.

Weiterhin betonte Symrise, dass die nichtfinanziellen Erklärungen bereits Elemente der Europäischen Nachhaltigkeitsstandards (ESRS) enthalten, obwohl die CSRD‑Umsetzung in Deutschland noch aussteht. Aktionärsrechte sind formal geregelt: Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen bis zum 21. April eingereicht werden, Ergänzungsbegehren nach §122 AktG bis zum 5. April; Anmeldungen sind postalisch, per E‑Mail oder über SWIFT möglich. Die Versammlungsergebnisse und die Abstimmungszahlen werden nach der HV im Investorbereich online zugänglich gemacht. Details online.

Separat senkte Barclays das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro und beließ die Einschätzung auf „Equal Weight“. Analyst Alex Sloane verwies auf inflationsgetriebene Kostenbelastungen in der Zutatenbranche infolge des Nahost-Konflikts und warnte zugleich vor Absatzrisiken.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 71,90EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.