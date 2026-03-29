Bajaj Mobility: Jahresbericht 2025 veröffentlicht – HV entscheidet am 24.4.

Der Jahresfinanzbericht liegt in deutscher und englischer Sprache vor und kann über die Investor-Relations-Seiten der Gesellschaft abgerufen werden. Damit erfüllt Bajaj Mobility die Berichtspflichten gemäß § 124 BörseG; Emittent ist verantwortlich für den Inhalt.

Die Bajaj Mobility AG hat am 26. März 2026 zwei offizielle Mitteilungen veröffentlicht: Zum einen ist der Jahresfinanzbericht 2025 (ESEF) ab sofort online verfügbar, zum anderen wurde die Einberufung zur 29. ordentlichen Hauptversammlung für den 24. April 2026 bekanntgegeben.

Die Hauptversammlung findet am Freitag, 24. April 2026, um 10:00 Uhr MEZ im House of Brands, Gewerbegebiet Nord 20, 5222 Munderfing statt. Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses, des Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2025. Weitere Beschlussgegenstände umfassen Vorschlag zur Gewinnverwendung, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025, Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung, Beschlussfassung über Vergütungsbericht und Vergütungspolitik, Neuwahlen in den Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für 2026.

Wesentliche Fristen: Nachweisstichtag für Teilnahme und Stimmrecht ist der 14. April 2026, 24:00 Uhr MEZ. Depotbestätigungen müssen der Gesellschaft spätestens am 21. April 2026 zugehen; Adressen für Fax, Post, E‑Mail und SWIFT (MT598/MT599 bzw. ISO 20022) sind in der Einberufung angegeben. Aktionäre erhalten umfassende Unterlagen ab dem 3. April 2026 online, darunter Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, Vergütungsbericht, Vergütungspolitik und Formulare für Vollmachten.

Vertretung: Aktionäre können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen; Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und ebenfalls bis 21. April einzureichen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht der Interessenverband für Anleger (IVA) zur Verfügung; dessen Vertreter übt Stimmrechte ausschließlich weisungsgebunden aus.

Aktionärsrechte: Nach §§ 109, 110, 118 und 119 AktG können Minderheitsaktionäre Ergänzungsanträge, Gegenanträge und Auskunftsbegehren innerhalb festgelegter Fristen (u. a. 3. April für Ergänzungen, 15. April für Gegenanträge, 22. April für Fragen) geltend machen. Datenschutzinformationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten wurden bereitgestellt.

Zum Einberufungszeitpunkt beträgt das Grundkapital EUR 33.796.535,00 in 33.796.535 Stückaktien; jede Aktie gewährt eine Stimme. Kontakt- und Internetangaben inklusive ISIN AT0000KTMI02 sind in der Mitteilung aufgeführt.

Für Anleger und Analysten sind die Termine und die inhaltlichen Punkte von hoher Relevanz: Die Beschlussfassungen zu Gewinnverwendung, Vergütung und Aufsichtsratbestellungen können die Kapitalallokation und die Governance-Struktur nachhaltig beeinflussen. Insbesondere die Wahl des Abschlussprüfers und des Nachhaltigkeitsprüfers signalisiert, wie das Unternehmen seine Finanz- und ESG-Berichtspflichten künftig absichern will. Aktionäre sollten die veröffentlichten Unterlagen sorgfältig prüfen und Fristen zur Einreichung von Anträgen oder Vollmachten beachten, um ihre Rechte voll umzusetzen. Die Gesellschaft stellt ergänzende Informationen laufend bereit.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 15,92EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.