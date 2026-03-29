ANDRITZ: Dividende steigt auf €2,70 – großes Rückkaufmandat beschlossen

Kernbeschluss ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 2,70 je Aktie (Vorjahr: EUR 2,60), eine Steigerung um rund 3,8 %. Ex‑Dividentag ist der 30. März 2026, der Nachweisstichtag (Record Date) der 31. März 2026; die Auszahlung erfolgt am 2. April 2026. Auf die Bruttodividende wird die gesetzliche Kapitalertragsteuer von 27,5 % einbehalten. Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG.

Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG in Graz hat am 26. März 2026 eine moderat erhöhte Ausschüttung und weitreichende Kapitalmaßnahmen beschlossen, die aus Sicht der Kapitalmärkte auf Kontinuität bei der Aktionärsverzinsung und Flexibilität im Kapitalmanagement abzielen.

An der Hauptversammlung wurden zudem zwei Aufsichtsratsmandate bestätigt: Dr. Wolfgang Leitner und Jürgen Hermann Fechter wurden wiedergewählt; ihre Amtsdauer ist bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 entscheidet. Vorstand und Aufsichtsrat erhielten für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung; als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer wählte die Versammlung die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien. Alle zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte fanden eine Mehrheit.

Bedeutend für das Kapitalmanagement ist die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien gemäß § 65 AktG: Für 30 Monate ab 1. April 2026 kann die Gesellschaft eigene Aktien bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze erwerben; der Zweck des Erwerbs darf nicht der Handel mit eigenen Aktien sein. Der Rückkauf kann über die Börse erfolgen, außerbörsliche Erwerbe bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats und können – sofern erforderlich – das quotenmäßige Veräußerungsrecht der Aktionäre ausschließen (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). Der höchstzulässige Kaufpreis pro Aktie ist gedeckelt: nicht mehr als 10 % über dem durchschnittlichen ungewichteten Schlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage. Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien innerhalb von fünf Jahren mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch außerbörslich und mit Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern oder anderweitig zu verwenden; der Aufsichtsrat kann bei Einziehung der Aktien Satzungsänderungen beschließen.

Unternehmensseitig betonte ANDRITZ erneut seine Position als internationaler Technologiekonzern (ISIN AT0000730007, Wiener Börse, ATX) mit rund 30.000 Beschäftigten und Fokus auf nachhaltige Lösungen, Digitalisierung und Life‑cycle Services. Insgesamt signalisiert die HV eine zurückhaltend offensive Kapitalpolitik: laufende Dividendenerhöhung kombiniert mit einem flexiblen Rückkaufmandat zur Liquiditäts- und Kapitalstruktursteuerung.

Die Andritz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.