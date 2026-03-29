Delticom trotzt schwachem Markt: Marge steigt auf 32% im Q4

Besonders hervorzuheben ist die Margenentwicklung: Die Bruttomarge stieg auf 26,7 % (Vorjahr 25,5 %), im Schlussquartal sogar auf 32,0 %. Einen Teil des Margenanstiegs erklärt Delticom durch die Umgliederung von Projekterlösen in die Umsatzerlöse – diese Projekterträge beliefen sich 2025 auf 6,6 Mio. Euro (2024: 1,5 Mio. Euro). Das Plattformgeschäft gewinnt weiter an Bedeutung; bereits seit 2023 ergänzt es das klassische Shopgeschäft und trägt mit Provisionserlösen zum GMV bei.

Delticom hat seinen Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und präsentiert ein Ergebnis, das vor allem durch operative Robustheit in einem schwachen Marktumfeld überzeugt, ohne deutliche Wachstumssprünge. Der Online-Reifenhändler meldet ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 601 Mio. Euro (+0,7 %) und einen Umsatz von 484 Mio. Euro (±0,4 % gegenüber 2024). Das operative EBITDA beläuft sich auf 20,1 Mio. Euro; das ausgewiesene EBITDA liegt bei 19,8 Mio. Euro (-2,4 %). Das Konzernergebnis bleibt mit 4,1 Mio. Euro nahezu konstant, das Ergebnis je Aktie bei 0,28 Euro.

Das Management schlägt der Hauptversammlung eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie vor; die Auszahlung ist aus Liquiditätsgründen auf den 6. Oktober 2026 datiert. Hintergrund sind Investitionen in ein neues Lager nahe Hannover, das im dritten Quartal in Betrieb gehen soll, sowie erhöhte Vorhalte für das Wintergeschäft. Die liquiden Mittel sanken im Berichtsjahr auf 2,9 Mio. Euro.

Delticom berichtet zudem von strukturellen Belastungen im Markt: Das Ersatzreifensegment verzeichnete 2025 rückläufige Stückzahlen (-2 % bei Consumer-Reifen); Sommerreifen gaben um 7 % nach. Die EU-Untersuchung zu möglichen Anti-Dumping-Zöllen auf in China produzierte Reifen führte zu Lieferkettenanpassungen, die Importvolumina, Lagerbestände und Preise beeinflussten. Weitere Risiken sieht das Unternehmen in geopolitischen Spannungen, Handelskonflikten und möglichen Auswirkungen hoher Spritpreise auf das Fahrverhalten.

Für 2026 gibt der Vorstand eine Zielspanne von 480–520 Mio. Euro Umsatz und ein operatives EBITDA von 19–24 Mio. Euro an. Maßnahmen zur Ergebnisstabilisierung sollen Effizienzsteigerungen und verstärkter Technologieeinsatz, insbesondere KI und Automatisierung in Prozessen, bringen. CEO Andreas Prüfer betont, dass Fokus auf Verfügbarkeit, Preis und Logistik in Kombination mit Technologieinvestitionen das Geschäftsmodell resilient mache.

Bilanzseitig stieg das Eigenkapital auf 54,3 Mio. Euro, die Bilanzsumme sank auf 216 Mio. Euro. Vorräte und Verbindlichkeiten verringerten sich deutlich; die Investitionen fielen gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt zeigt Delticom ein defensives, margengebundenes Ergebnis in einem volatil bleibenden Markt und wählt bei Dividendenauszahlung und Investitionen eine vorsichtige Liquiditätssteuerung.

Die Delticom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.