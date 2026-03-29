RHÖN-KLINIKUM: Umsatzplus, Hightech‑Vorsprung und Dividende trotz Druck

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 105,9 Mio. EUR und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 110,8 Mio. EUR. Der Konzerngewinn reduzierte sich auf 36,3 Mio. EUR (2024: 45,2 Mio. EUR). Als Ursachen nennt das Management höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie ungünstige Zinsentwicklungen. Trotz des Wegfalls staatlicher Erstattungen für erhöhte Energieaufwendungen und andauerndem Kostendruck bei Material und Personal blieb die operative Ertragskraft intakt.

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer stabilen operativen Entwicklung abgeschlossen: Der Konzern steigerte die Umsatzerlöse organisch um 6,8 % auf 1.704,7 Mio. EUR, während die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten auf rund 938.650 stieg (plus etwa 2,5 % gegenüber 2024). Vor dem Hintergrund anspruchsvoller gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen und gestiegener Kosten gelang es dem Unternehmen, Wachstum mit finanzieller Stabilität zu verbinden und zugleich in strategische Zukunftsfelder zu investieren.

Aus strategischer Sicht setzt RHÖN-KLINIKUM weiter auf langfristiges Wachstum und Ausbau der Versorgungsstrukturen. Gemeinsam mit dem Unternehmensverbund ASKLEPIOS werden Synergien betont; ein konkretes Beispiel für die Netzwerkstrategie ist das neue gemeinsame Brustzentrum der Universitätsstandorte Gießen und Marburg, das die onkologische Versorgung in Hessen stärken soll. Parallel treibt der Konzern die technologische Modernisierung voran: Investitionen flossen in eine neue Laborstraße, Herzkatheter-Technologien, einen 3‑Tesla-MRT sowie ein Strahlentherapiesystem; als Vorreiter hat RHÖN drei Photon‑Counting-Computertomographen angeschafft — ein Alleinstellungsmerkmal unter deutschen Klinikkonzernen.

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie vor, was das Signal finanzieller Solidität untermauert. Für 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz von etwa 1,7 Mrd. EUR (+/‑5 %) und ein EBITDA zwischen 110 und 125 Mio. EUR. Neben Finanzkennzahlen bleiben Fallzahlen und Bewertungsrelationen wichtige Steuerungsgrößen.

Gleichzeitig mahnt das Management zu Vorsicht: Die Prognose steht unter erheblichen Unsicherheiten — von regulatorischen Eingriffen und der Krankenhausreform über Lieferketten- und Preisschocks bis zu möglichen weiteren politischen Maßnahmen zur Vergütungsstruktur. Insgesamt präsentiert sich RHÖN‑KLINIKUM als profitabler, investitionsfähiger Akteur im deutschen Gesundheitsmarkt, der Wachstum und Digitalisierung gegenwärtig gegen Margendruck und regulatorische Risiken ausbalanciert.

Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,20EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.